Der FCA schrammt an der perfekten Woche vorbei

Jess Thorup hatte seine Tasche schon gepackt. Er trug sie unter dem Arm, als er aus der Kabine der Wolfsburger Arena kam. Eine kleine braune aus Leder, in der die wichtigsten Unterlagen steckten. Und jetzt, wie der Trainer des FC Augsburg lachend sagte, endlich auch der erste Auswärtspunkt. „Den nehme ich gerne mit“, meinte er, packte seine Aktentasche und verschwand in die Nacht. Von Braunschweig aus stand der zügige Rückflug nach Augsburg an.

Marco Scheinhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis