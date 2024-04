FC Augsburg

Der FCA wird gegen Köln den eigenen Ansprüchen nicht gerecht

Plus Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln macht sich beim FC Augsburg Enttäuschung breit. Sportdirektor Jurendic sieht allerdings auch Positives.

Von Andrea Bogenreuther

Selten war die Enttäuschung beim FC Augsburg über ein Unentschieden so groß wie am Ostersonntag. Schließlich hatte der Bundesligist vor heimischem Publikum alles daran gesetzt, das 1:1 gegen den 1. FC Köln in der zweiten Halbzeit noch in einen Sieg umzumünzen. Chancen gegen den abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten gab es zuhauf, lediglich Präzision und Wucht im Abschluss fehlten den Mannen von Trainer Jess Thorup, um den fünften Bundesliga-Sieg in Folge einzufahren.

FCA-Trainer Jess Thorup: "Enttäuscht bin ich schon"

Das Remis fühlte sich für den Coach zwar nicht ganz wie eine Niederlage an, trotzdem räumte er ein: "Enttäuscht bin ich schon. Wir haben den Anspruch, zu Hause jedes Spiel zu gewinnen, deshalb ist das Unentschieden enttäuschend. Wir hatten schon das Gefühl, das zweite oder auch dritte Tor machen zu können." Willen und Ehrgeiz konnte Thorup seinem Team dabei nicht absprechen. "Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft auf dem Platz. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die von der ersten bis zur letzten Minute die drei Punkte holen wollte, um einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. Das haben wir aber leider nicht geschafft."

