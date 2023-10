FC Augsburg

17:53 Uhr

Die Nationalspieler des FC Augsburg sammeln Selbstvertrauen

Plus Dion Beljo feiert sein Debüt für Kroatiens A-Nationalmannschaft, Ermedin Demirovic darf mit Bosnien-Herzegowina weiter auf die EM hoffen. Mert Kömür trifft für die deutsche U19.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Selbstvertrauen hilft. In jeder Sportart. Allzu viel Vertrauen in die eigenen Stärken haben die Fußballer des FC Augsburg in dieser Bundesliga-Saison noch nicht sammeln können. Die Ergebnisse waren zu enttäuschend, was zu einer frühzeitigen Trennung von Trainer Enrico Maaßen vor einer Woche führte. Seitdem waren die Verantwortlichen um Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Marinko Jurendic damit beschäftigt, einen Nachfolger zu finden.

Die Spieler haben bis Dienstag frei, was in einer Länderspielpause keine Seltenheit ist. Zumindest die, die in Augsburg geblieben sind. Fünf Akteure sind derzeit allerdings mit Nationalmannschaften unterwegs und können sich somit ein wenig von der ungewissen Situation bei ihrem Klub ablenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen