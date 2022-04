Ein Erfolg der Geschlossenheit: Wie der FCA den Sieg in Bochum landete

Plus Dank einer konzentrierten Leistung führt der FC Augsburg die Bundesliga-Saison zu einem guten Ende. Was Stefan Reuter zu den Planungen für die neue Saison sagt.

Ein Kreis ist ein Zeichen des Zusammenhalts. Fußballteams formen einen solchen gerne vor Spielen, um sich gemeinsam einzuschwören. Nach 90 Minuten werden sie meist nur gebildet, wenn es einen besonderen Anlass gibt. Einen großen Titelgewinn etwa oder einen mächtigen Schritt zum Klassenerhalt.