Eine Umstellung, die dem FCA weh tat

Plus FCA-Kapitän Ermedin Demirovic trifft wieder – und verteidigte die Taktik. Dann muss er jedoch zugeben: Das System passte bei der Niederlage in Hoffenheim nicht.

Ermedin Demirovic machte das, was ein Bundesliga-Kapitän auch nach einer Niederlage tun muss. Er suchte nach dem 1:3 (0:2) bei der TSG 1899 Hoffenheim den Kontakt zu den Fans des FC Augsburg im Gästeblock. Hautnah sogar. Doch anstatt ihn zu beschimpfen, munterten die Augsburger Anhänger ihren Spielführer auf, einige baten sogar um ein Selfie. Demirovic sagte zu, auch wenn er etwas gequält dreinschaute.

Natürlich hätte er lieber mit den FCA-Fans den fünften Sieg im sechsten ungeschlagen Spiel in Folge gefeiert. „Es ist bitter. Es ist eine Niederlage, die weh tut. Wir wollten den Flow mitnehmen und hier gewinnen“, sagte der 26-Jährige dann eine knappe halbe Stunde später in der Mixed-Zone und lieferte seine Analyse gleich nach: „Wir haben die ersten 25 Minuten verschlafen. Da haben wir unser Spiel nicht auf den Platz bekommen.“ 0:2 lag der FCA nach Treffern von Wout Weghorst (17.) Andrej Kramaric (20.) zurück.