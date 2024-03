FC Augsburg

vor 32 Min.

Ex-FCA-Profi André Hahn wird Co-Trainer

Plus Ex-FCA-Spieler André Hahn hat nach einer schweren Knieverletzung vor wenigen Wochen seine Profilaufbahn beendet. Jetzt bereitet er sich auf seine Trainerkarriere vor.

Von Robert Götz

André Hahn hat alles probiert, hat 17 Monate gegen das Ende seiner Karriere als Fußballprofi angekämpft, doch vor wenigen Wochen musste es sich der ehemalige Spieler des FC Augsburg eingestehen: Es geht nicht mehr. Der 33-Jährige hat seine Profilaufbahn beendet. Doch dem Fußball wird er erhalten bleiben. Hahn bastelt an seiner Trainerlaufbahn. Die B-Lizenz hat er schon absolviert, in der kommenden Saison wird er als Co-Trainer der U17 von Eintracht Frankfurt erste Erfahrungen sammeln.

"Ich will nicht sagen, dass ich in ein Loch gefallen bin, aber zu akzeptieren, dass du gezwungenermaßen deine Karriere beenden musst, ist schon sehr schwer“, machte Hahn vor wenigen Wochen seinen Rücktritt in einem Interview mit den Cuxhavener Nachrichten öffentlich.

