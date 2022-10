FC Augsburg - FC Bayern im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im Free-TV oder Stream

Der FC Augsburg trifft im DFB-Pokal 2022/23 auf den FC Bayern München. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream, inklusive Live-Ticker, finden Sie hier.

Am 19. Oktober 2022 geht der DFB-Pokal in Runde zwei. Im Bayerischen Derby treffen die beiden Bundesligisten FC Augsburg und FC Bayern München aufeinander. Den Heimvorteil haben die Augsburger in ihrer WWK Arena südlich der Innenstadt. Hier in diesem Artikel finden Sie alle relevanten Infos zur Übertragung des DFB-Pokal-Spiels. Außerdem liefert ein Live-Ticker unter anderem schon vor der Partie die Aufstellung.

FC Augsburg - FC Bayern München im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der FC Augsburg empfängt am Mittwoch, 19. Oktober 2022 den FC Bayern München in der WWK Arena. Anstoß des Bayerischen Derbys ist um 20.45 Uhr.

Läuft Augsburg gegen Bayern München im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Die Partie zwischen dem FCA und dem FCB wird im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung des DFB-Pokal-Spiels im Free-TV Mitte Oktober übernimmt das ZDF. Alle Eckdaten zum Stream finden Sie in unserer Übersicht:

Spiel: FC Augsburg - FC Bayern München , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Mittwoch, 19. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: WWK Arena, Augsburg

WWK Arena, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: FC Augsburg vs. FC Bayern München live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Alle Informationen zum DFB-Pokal 2022/23, unter anderem zum Aufeinandertreffen von Augsburg und München, liefert Ihnen unser Datencenter. Zudem finden Sie kurz vor Spielbeginn die Aufstellung sowie aktuelle Termine des Pokals.

Mit unserem Live-Ticker können Sie alle Highlights des Spiels mit Auswechslungen und Toren am 19. Oktober 2022 mitverfolgen.

Mitte Oktober geht der DFB-Pokal 2022/23 in die 2. Hauptrunde. Die Übertragung übernimmt hauptsächlich der Pay-TV-Sender Sky und zeigt alle Partien im Spielplan des DFB-Pokals 2022/2023 live im TV und Stream.

Zusätzlich konnten sich sowohl die ARD als auch das ZDF einzelne Übertragungsrechte sichern, weshalb einige Spiele auch im Free-TV zu sehen sind. Beide Sender zeigen jeweils ein Spiel der 2. Runde im DFB-Pokal. Diesbezüglich können sich alle FCA- und FCB-Fans freuen, denn das Bayerische Derby am 18. Oktober 2022 läuft im ZDF.

Augsburg und München im DFB-Pokal 2022/23: Bilanz und Infos

Im Rahmen des Pokals sind sich die DFB-Pokal-Mannschaften FC Augsburg und FC Bayern München zuletzt in den Jahren 2012, 2013 und 2016 begegnet. Alle drei Duelle konnte der deutsche Rekordmeister und Rekordpokalsieger FC Bayern München für sich entscheiden. Doch trotzdem muss das nichts heißen: In der vergangenen Saison verloren die Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach. In diesem Jahr sind die beiden Vereine erst einmal im Rahmen der Bundesliga aufeinandergetroffen. Das Spiel gewannen die Münchner mit 1:0 in der Allianz Arena.

Hier finden Sie die wichtigsten Infos kurz und übersichtlich:

FC Augsburg

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Enrico Maaßen

Stadion: WWK Arena

FC Bayern München