FC Augsburg - FC Bayern live im TV und Stream: Termin, Live-Ticker und Übertragung

Der FC Augsburg spielt gegen den Rekordmeister FC Bayern. Wir haben alle Infos rund um Termin, Live-Ticker und Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Der FC Augsburg liegt derzeit im hinteren Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Mit zwei Siegen und vier Niederlagen ist der Verein nicht gerade optimal in die Saison gestartet. Auch der Blick in den Bundesliga-Spielplan dürfte die Spieler des Vereins nicht unbedingt optimistisch stimmen. Denn der nächste Gegner der Augsburger ist der deutsche Rekordmeister FC Bayern.

Die Bayern sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Doch mit bisher bereits drei Unentschieden scheinen sie nicht ganz so beeindruckend wie zu früheren Zeitpunkten. Momentan liegen sowohl Union Berlin als auch der SC Freiburg in der Tabelle vor dem Verein. Daher bietet das Spiel gegen den FC Augsburg die Chance für die Bayern, wieder etwas aufzuholen. Denn mit weniger als der Meisterschale wird sich der FCB wohl nicht zufriedengeben.

Die Augsburger hingegen dürften das Spiel gegen Bayern München weniger als Chance begreifen. Auf dem Papier sind sie dem 32-fachen deutschen Meister maßlos unterlegen. Doch das muss im Fußball nicht immer etwas heißen. Sein letztes Spiel konnte der FCA gegen Werder Bremen für sich entscheiden. Ganz im Gegensatz zum FC Bayern, dessen letztes Spiel gegen den VfB Stuttgart unentschieden ausging.

Video: ProSieben

Das heutige Spiel zwischen dem FCA und dem FCB dürfte also trotz der Diskrepanz zwischen den Bilanzen der beiden Vereine interessant werden. Wir haben Ihnen hier alle Infos rund um die Übertragung und den Termin des Spiels zusammengetragen, damit Sie die Partie problemlos verfolgen können.

Termin und Uhrzeit für FC Augsburg - FC Bayern München: Wann ist Anstoß?

Das Spiel findet am heutigen siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga, am 17. September, statt. Gespielt wird zuhause bei den Augsburgern in der WWK Arena. Damit fungiert das Spiel gleichzeitig als Test für die beiden Vereine für das Aufeinandertreffen im DFB-Pokal. Dieses wird laut DFB-Pokal-Spielplan nur wenige Tage später ebenfalls in der WWK Arena stattfinden.

Das Bundesliga-Spiel FC Augsburg - FC Bayern wird am Nachmittag gespielt. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

FC Augsburg gegen FC Bayern München live im TV und Stream sehen - auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte der Fußball-Bundesliga teilen sich diese Saison die beiden Anbieter DAZN und Sky. Während DAZN die alleinigen Rechte an der Ausstrahlung der Spiele an den Freitagen und Sonntagen besitzt, ist es an den Samstagen genau umgekehrt. An diesen bietet der Pay-TV Sender Sky die einzige Möglichkeit, die Bundesliga live zu sehen. Das gilt sowohl für die Übertragung des Spiels FC Augsburg - FC Bayern im TV als auch im Stream. Eine kostenlose Möglichkeit, das Spiel zu sehen, gibt es damit nicht.

Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels zwischen den beiden bayerischen Vereinen zusammengestellt. Alle Infos zu den Übertragungen der restlichen Spiele der 1. Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream finden Sie ebenfalls bei uns.

Spiel: FC Augsburg - FC Bayern München , 7. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 7. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 17. September 2022

Samstag, 17. September 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: WWK Arena, Augsburg

WWK Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

FC Augsburg vs. FC Bayern München: Das Spiel und die Ergebnisse im Live-Ticker

Um Ihnen trotz des fehlenden Angebots an Live-Übertragungen im Free-TV dennoch die Möglichkeit zu geben das Spiel zwischen Augsburg und Bayern München zu verfolgen, haben wir für Sie unseren Live-Ticker. Mit diesem verpassen Sie keine Ereignisse der Bundesliga 2022/2023.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Augsburg vs. FC Bayern live im Radio mitverfolgen

Wem ein Live-Ticker nicht genug ist, für den gibt es auch andere Optionen. Altbewährt ist dabei die Radio-Übertragung. Mit dem Bundesliga-Radio haben Sie die Möglichkeit, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Diese Option bietet sich besonders für diejenigen an, die am Samstag arbeiten müssen und nicht ständig auf den Live-Ticker schauen können.

FC Augsburg - FC Bayern: Eine Bilanz

Die bisherige Bilanz der Partie FC Augsburg vs. FC Bayern dürfte zumindest in Augsburg nicht unbedingt Hoffnung erwecken. In insgesamt 39 Spielen gegen die Bayern konnte der FCA bisher nur magere siebenmal siegreich vom Platz gehen. Selbst ein Unentschieden gelang ihm bislang nur dreimal. Der FC Bayern wird also sicherlich mit der Erwartung an sich selbst in das kommende Spiel gehen, dieses auch zu gewinnen.