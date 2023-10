FC Augsburg

vor 48 Min.

Der FCA startet trainerlos ins lange Wochenende

Plus Auch am Freitag steht beim FC Augsburg noch nicht fest, wer Nachfolger des freigestellten Enrico Maaßen wird. Der hoch gehandelte Peter Zeidler vom FC St. Gallen scheint es nicht zu sein.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Es ist am Freitag kurz nach 13.30 Uhr, als der Parkplatz vor dem Eingang in die WWK-Arena schon verwaist ist. Das nichtöffentliche Vormittagstraining des FC Augsburg, das noch einmal Interimstrainer Tobias Strobl geleitet hat, ist längst beendet. Die Spieler haben sich, wie geplant, in ein langes Wochenende verabschiedet. Erst am Dienstag ist das nächste Training angesetzt. Denn es ist Länderspielpause und der FCA tritt in der Bundesliga erst am Sonntag in einer Woche (17.30 Uhr/DAZN) zum Auswärtsspiel beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim an. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang.

Doch beim FC Augsburg ist in diesen Tagen nichts normal. Am Montagabend hat der Tabellen-15. seinen Trainer Enrico Maaßen freigestellt. Dass die sportliche Leitung um Sportdirektor Marinko Jurendic auf die Talfahrt des Bundesligisten reagierte, war erwartet worden. Dass der FCA bis zum Freitagabend immer noch keinen Nachfolger präsentierte, nicht. Das sorgt nicht nur unter den FCA-Fans für Diskussionen und Stirnrunzeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen