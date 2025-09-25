Dauerkarten-Ranking der Bundesliga 2025/26: Wie groß ist der Rückhalt beim FC Augsburg – und wer ist vorn?

Die Begeisterung der deutschen Fußball-Fans ist ungebrochen. Für die Saison 2025/26 haben die Bundesliga-Klubs zusammen mehr als 400.000 Dauerkarten verkauft, berichtet der kicker. Ein entsprechend großer Rückhalt ist den Mannschaften daher bei ihren Heimspielen sicher. Doch welche Vereine haben die meisten Dauerkarten verkauft – und wie schneidet der FC Augsburg in einer Dauerkarten-Tabelle der Bundesliga ab? Wir haben bei den Vereinen nachgefragt und mit den offiziellen Verkaufszahlen eine Rangliste erstellt.

Dauerkarten-Tabelle der Bundesliga 2025/26: Dieses Team gewinnt die Fan-Meisterschaft

Borussia Dortmund holt die Deutsche Meisterschaft – zumindest in der Kategorie „verkaufte Dauerkarten“. Die Schwarz-Gelben verkauften für die Saison 2025/26 laut eigenen Angaben genau 55.000 Dauerkarten. Auf diesen Wert ist der Dauerkartenverkauf beim BVB schon seit einigen Jahren gedeckelt, um auch Fans ohne eine Saisonkarte die Möglichkeit zu geben, Spiele der Dortmunder live im Stadion zu verfolgen. Der BVB könnte deutlich mehr Dauerkarten verkaufen. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten stehen derzeit 45.000 Fans auf der Warteliste.

Hinter dem BVB liegt der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hat 38.000 Dauerkarten für die Spielzeit 2025/26 verkauft. Mehr Saisontickets wurden nicht herausgegeben, auch die Münchner deckeln den Verkauf. Auf Platz drei, knapp hinter den Bayern, landet der VfB Stuttgart mit 36.300 verkauften Dauerkarten. Die Schwaben haben 300 Dauerkarten mehr herausgegeben als in der vergangenen Saison.

Wie viele Dauerkarten hat der FC Augsburg verkauft?

Beim FC Augsburg war die Euphorie, für die auch Neu-Trainer Sandro Wagner sorgte, auch beim Dauerkartenverkauf zu spüren. Die Fuggerstädter verkauften laut Vereinsangaben 17.500 Dauerkarten – und damit 1500 mehr als in der vergangenen Spielzeit. Mehr als die Hälfte der Plätze in der WWK Arena sind folglich durch Dauerkarteninhaber besetzt. Die Kapazität der Heimspielstätte des FCA liegt bei 30.660.

Mit 17.500 verkauften Dauerkarten liegt der FC Augsburg im unteren Mittelfeld der Dauerkarten-Tabelle. Genauer gesagt auf dem 13. Platz.

Bundesliga: Dauerkarten-Ranking 2025/26

Das Schlusslicht im Dauerkarten-Ranking 2025/26 der Bundesliga ist der 1. FC Heidenheim. Der Klub verkaufte 9000 Dauerkarten. Viel mehr sind aber auch gar nicht denkbar, denn in die Voith-Arena, laut Angaben des Klubs das höchstgelegene Stadion Deutschlands, passen nur 15.000 Zuschauer.

Bei den meisten Klubs fällt auf, dass sich die Anzahl an Dauerkarten im Vergleich zur Saison 2024/25 nicht verändert hat. Das liegt an der Deckelung, die in den meisten Fällen nicht erhöht oder herabgesetzt wurde. Den größten Sprung machte der 1. FSV Mainz 05, der 2500 Dauerkarten mehr verkaufte. RB Leipzig setzte hingegen 2500 Dauerkarten weniger ab. Die Leipziger geben an, dass bewusst weniger Dauerkarten herausgegeben wurden, um das Verhältnis zwischen Dauerkarten und Tageskarten ausgewogener zu gestalten.

Die komplette Bundesliga-Tabelle nach Dauerkarten im Überblick.

Klub Verkaufte Dauerkarten 2025/26 Vergleich zur Saison 2024/25 Stadionkapazität Borussia Dortmund 55.000 +-0 81.365 FC Bayern München 38.000 +-0 75.024 VfB Stuttgart 36.300 +300 60.058 Eintracht Frankfurt 35.000 +-0 58.000 Borussia Mönchengladbach 30.000 +-0 54.042 Werder Bremen 27.000 +-0 42.100 RB Leipzig 26.000 -2500 47.069 1. FC Köln 25.500 +-0 50.000 SC Freiburg 25.000 +-0 34.700 Hamburger SV 21.500 +-0 57.000 Bayer Leverkusen 21.400 +-0 30.210 1. FSV Mainz 05 20.000 +2500 33.305 FC Augsburg 17.500 +1500 30.660 VfL Wolfsburg 16.500 -500 28.917 FC St. Pauli 15.500 +-0 29.546 TSG Hoffenheim 12.000 +-0 30.150 Union Berlin 11.500 +-0 22.012 1. FC Heidenheim 9000 +-0 15.000

