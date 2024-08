Deadline-Day stört Vorbereitung auf das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim

Eigentlich hätte Jess Thorup schon genug zu tun, seine Mannschaft auf das Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim vorzubereiten. Denn was der Trainer des FC Augsburg am Donnerstag live in der ausverkauften Voith-Arena beim Einzug der Heidenheimer in die Gruppenphase der Conference League gesehen hat, hat ihn durchaus beeindruckt. Mit 3:2 (1:0) gewann Heidenheim das Play-off-Rückspiel gegen den Bollklubben Häcken aus Schweden und machte damit nach dem 2:1-Hinspielsieg alles klar. „Es war zwar die Europa-Mannschaft und es wurde viel gewechselt. Aber über die zwei Spiele sind sie verdient weitergekommen“, erzählte Thorup von seiner Dienstreise auf das mit 555 Metern höchstgelegene Stadion im deutschen Profi-Fußball und stellte fest: „Sie haben auch das erste Ligaspiel gegen St. Pauli gewonnen, die sind also gut drauf. Es wird ein ganz schwieriges Spiel.“

Vor dem Thorup am frühen Freitagnachmittag noch nicht wusste, mit was für einem Personal er für den Sonntag und darüber hinaus planen kann. Bis 20 Uhr war das Transferfenster geöffnet. „Ich bin froh, wenn die Transferphase rum ist. Dann weiß ich, mit wem ich planen kann. Ich gehe davon aus, dass alle Spieler, die heute (im Training) da waren, auch am Sonntag verfügbar sind“, erzählte er bei der Spieltagspressekonferenz um 13.30 Uhr.

Niklas Dorsch kehrt zum 1. FC Heidenheim zurück

Rund drei Stunden später war sein Statement schon überholt. Denn da sickerte durch, dass Mittelfeldspieler Niklas Dorsch ausgerechnet nach Heidenheim zurückkehren wird. Rund 3,5 Millionen Euro soll die Ablösesumme (plus Weiterverkaufsbeteiligung) betragen. Am Abend kam die Bestätigung. Der 26-Jährige hatte schon von 2018 bis 2020 beim damaligen Zweitligisten gespielt, ehe er über Gent im Sommer 2021 zum FCA gewechselt war. Es war eine der vielen Volten am Deadline-Day, denn auch Anderlecht und Hannover 96 hatten im Schlussspurt noch um Dorsch gebuhlt.

Weiter offen blieb bis Freitagnachmittag auch noch die Personalakte von Ruben Vargas, der wie Dorsch am Training teilgenommen hatte. Sollte Vargas den FCA nicht verlassen, wäre er ein Kandidat am Sonntag für die Zehner-Position, die gegen Bremen noch Arne Engels ausgefüllt hatte.

Arne Engels spielt zukünftig für Celtic Glasgow

Denn auf den Belgier kann Thorup nicht mehr bauen. Der 20-Jährige wechselt zum schottischen Champions-League-Teilnehmer Celtic Glasgow. „Was für eine Entwicklung Arne genommen hat, das ist toll“, sagte Thorup. Trotzdem schien er von Engels nicht 100-prozentig überzeugt gewesen zu sein. Denn er gab sein Okay für den Wechsel. Der wirtschaftliche Aspekt war aber auch überwältigend. Engels wird dem Vernehmen nach 13 Millionen Euro Ablöse in die Kassen des FCA spülen, plus eine Weiterverkaufsbeteiligung. Da Engels im Januar 2023 für gerade mal 100.000 Euro Ablöse vom FC Brügge II verpflichtet wurde, beläuft sich die Rendite auf 13.000 Prozent.

FCA leiht Innenverteidiger von der AS Monaco aus

Geld, das der FCA aber auch zum Teil gleich wieder investiert. So gab der Bundesligist am Freitag bekannt, dass er den 22-jährigen Innenverteidiger Chrislain Matsima auf Leihbasis mit einer Kaufoption vom AS Monaco verpflichtet hat.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic begrüßt Neuzugang Chrislain Matsima.

Er soll die Planstelle besetzen, die nach dem Uduokhai-Transfer frei geworden war. Uduokhai hat den FCA bekanntlich Richtung Besiktas Istanbul verlassen. Um 21.15 Uhr machte der FCA dann auch noch die Leihe von Mittelfeldspieler Frank Onyeka, 26, für eine Saison vom Premier-League-Klub FC Brentford öffentlich.

FCA-Trainer Jess Thorup bestätigt Vertragsgespräche

Und als wäre das schon nicht genug Transferaufregung, wurde am Freitag auch noch Thorups eigene sportliche Zukunft zum Thema. Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende dieser Saison. „Gespräche gibt es, aber im Moment sind wir nur in Gesprächen“, erklärte Thorup sachlich. „Die Zusammenarbeit passt im Moment sehr gut. Meine Hoffnung ist, dass wir in der nächsten Zeit zu einer Lösung kommen“, sagte er nüchtern.

Es war ihm anzumerken, dass ihm dieses Thema am Freitag nicht so recht war. Aber ausgerechnet gegen Heidenheim hatte er Ende Oktober 2023 seine FCA-Premiere gefeiert. Er gewann mit seinem Team nach einem 0:2-Rückstand mit 5:2. Insgesamt sechsmal blieben sie in dieser Phase ungeschlagen. „Das war schon ein sehr guter Start für mich und die Mannschaft. Ich hoffe, dass wir daran anknüpfen können“, sagte Thorup. Eine optimale Vorbereitung angesichts der vielen Personalwirrungen sieht aber anders aus.

Der 1. FC Heidenheim siegt auch ohne Torjäger einfach weiter

Auf der Ostalb hingegen geht das Fußballmärchen weiter. Zwar kamen dem Heidenheimer Trainer Frank Schmidt die drei besten Offensivspieler Tim Kleindienst (Gladbach), Jan-Niklas Beste (Benfica Lissabon und Eren Dinkci (Freiburg) abhanden, doch Heidenheim siegt einfach weiter.

Ex-FCA-Trainer Enrico Maaßen trainiert Heidenheim-Gegner FC St. Gallen

Und am Freitag dann die Hammerauslosung der Conference League. Auswärts geht es zu Istanbul Basaksehir, Hearts of Midlothian (Schottland) und zum FC Paphos (Zypern). In der Voith-Arena erwarten die Heidenheimer nicht nur Olimpija Ljubljana, sondern auch den FC Chelsea und den FC St. Gallen. Die Schweizer trainiert Ex-FCA-Trainer Enrico Maaßen. Der war im Oktober 2023 vor dem Spiel in Heidenheim entlassen worden.