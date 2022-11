FCA-Keeper Gikiewicz über die Bochum-Pleite: "Es war ein totes Spiel von uns"

Plus Gegen Bochum verschenkt der FCA die Möglichkeit, mit einem Erfolgserlebnis in die lange Pause zu gehen. Keeper Gikiewicz findet deutliche Worte.

Auf die Frage hin, wie enttäuscht er über die 0:1-Niederlage gegen den VfL Bochum ist, antwortete FCA-Torwart Rafal Gikiewicz mit einer Gegenfrage. "Auf einer Skala von ein bis zehn? Zwölf!" Während die Bochumer Spieler in der Mixed Zone ihr Glück über den ersten Auswärtssieg nach saisonübergreifend acht Pleiten in Folge kaum fassen konnten – vor allem der ehemalige Augsburger Kostas Stafylidis, der den langen Ball zum Treffer von Antwi-Adjei gespielt hatte, war bester Laune – redete sich der polnische Keeper den Frust von der Seele.