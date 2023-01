FC Augsburg

FCA-Manager Stefan Reuter ist nach Freiburg-Niederlage auf 180

Augsburgs Mergim Berisha und Sportdirektor Stefan Reuter in der Halbzeit. „Ich habe ihm gesagt, dass er sich auf keinen Fall provozieren lassen soll", so Reuter.

Plus Der FC Augsburg verliert in Freiburg und FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter ist wütend. Er sieht sein Team in Dortmund und in Freiburg benachteiligt.

Stefan Reuter war in der Mixedzone des Europa-Park-Stadions auf 180. Zwar ist der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg, der alle Spiele seiner Mannschaft von der Trainerbank aus verfolgt, an der Seitenlinie durchaus diskussionsfreudig, doch normalerweise hat der Weltmeister von 1990 seine Emotionen nach dem Schlusspfiff schnell wieder im Griff. Doch nach dem 1:3 (1:2) beim SC Freiburg, es war nach dem 3:4 in Dortmund die zweite Auswärtsniederlage in der englischen Woche direkt nach der Winterpause, polterte der 56-Jährige richtig los. „Freiburg macht immer so auf das sympathische Freiburg, aber sie sind sehr abgebrüht und kämpfen mit allen Mitteln.“

