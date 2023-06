FCA-Profi Maximilian Bauer fährt zur U21-EM

Der Abwehrspieler des FC Augsburg nimmt an den Titelkämpfen in Georgien und Rumänien teil. Der DFB hat den finalen Kader früher als geplant bekannt gegeben.

Eigentlich sollte erst am Mittwochabend feststehen, ob Maximilian Bauer an der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien teilnehmen wird (21. Juni bis 8. Juli). Doch DFB-Trainer Antonio di Salvo verkündete bereits am Mittag seinen endgültigen Kader für die EM. Grund dafür: die Ausfälle von Jordan Beyer (FC Burnley), Jan Thielmann (1. FC Köln) und Patrick Osterhage (VfL Bochum). Das Aufgebot reduzierte sich somit von zunächst 26 auf die vom europäischen Verband Uefa geforderten 23 Spieler. Gewissheit hat nun Maximilian Bauer. Der Abwehrspieler des FC Augsburg wird sein erstes großes Turnier im Trikot der deutschen Nationalmannschaft erleben.

Bauer, 23, ist im niederbayerischen Vilshofen geboren, wurde im fränkischen Fürth zum Fußballprofi ausgebildet und spielt jetzt bei einem schwäbischen Erstligisten. Mit dem FCA musste er zwar bis zur letzten Spielminute um den Klassenerhalt bangen, seine persönliche Bilanz fällt allerdings ordentlich aus. In 27 Spielen kam er zum Einsatz, 20 Mal stand er in der Startformation von FCA-Trainer Enrio Maaßen. "In Summe sind wir sehr zufrieden mit ihm. Maxi hat sich in der Persönlichkeit und sportlich sehr gut entwickelt", urteilte Maaßen Ende April. Bauer hätte zwar auch mal das eine oder andere nicht so gute Spiel gezeigt. Das sei für einen jungen Spieler aber normal, so Maaßen. "Er ist ein sehr verlässlicher Spieler."

Etliche Spieler des FC Augsburg haben den U21-EM-Titel gewonnen

Noch befindet sich Bauer mit der U21-Nationalmannschaft im Trainingslager in Südtirol. Am Sonntag bricht der DFB-Tross nach Georgien auf, wo die Mannschaft am Donnerstag, 22. Juni (18 Uhr, live Sat.1) in Kutaissi gegen Israel in das Turnier starten wird. Weitere Gruppenspiele sind am 25. Juni gegen Tschechien (18 Uhr, live Sat.1) und am 28. Juni gegen England (18 Uhr, live Sat.1). Die deutsche Mannschaft zählt als Titelverteidiger zum erweiterten Favoritenkreis. Wie sich der Gewinn einer U21-EM anfühlt, wissen etliche Spieler im Kader des FC Augsburg. Neuzugang Finn Dahmen, Arne Maier, Niklas Dorsch und Mergim Berisha standen vor zwei Jahren auf dem Platz, als das DFB-Team durch ein 1:0 im Finale gegen Portugal den dritten Titel für Deutschland holte.

