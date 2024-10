FCA-Spieler Giannoulis gewinnt mit Griechenland in England

Dimitrios Giannoulis kehrt mit einem sportlichen Erfolgserlebnis von der Länderspielreise der griechischen Nationalmannschaft zum FC Augsburg zurückkehren: Am Donnerstagabend traten die Hellenen in der Nations League beim Vize-Europameister England an - und gewannen mit 2:1 im Fußball-Tempel Wembley Stadion. Giannoulis spielte über 90 Minuten durch. Damit kassierten die „Three Lions“, die weiterhin von Interims-Coach Lee Carsley betreut worden, die erste Niederlage der laufenden Saison in der Nations League.

Mann des Tages auf griechischer Seite war Stürmer Evangelos Pavlidis von Benfica Lissabon. Der 25-Jährige schnürte einen Doppelpack (49., 90.+4) und jubelte sogar insgesamt dreimal. Sein Treffer zum vermeintlichen 2:0 in der 83. Minute wurde aber wegen einer Abseitsstellung wieder einkassiert. Der anschließende Ausgleich von Real-Star Jude Bellingham (87.) schien der Schlusspunkt der Partie zu sein - dann schlug besagter Pavlidis wieder zu. Für FCA-Spieler Giannoulis ist es der zweite Sieg in Folge: Die jüngste Bundesliga-Partie gewann er mit dem FC Augsburg mit 2:1 gegen Mönchengladbach und war einer der besten Augsburger auf dem Platz, bereitete auch ein Tor vor.

Der griechische Verteidiger George Baldock war am Abend vor dem Spiel gestorben

Die Griechen liegen nun mit drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze der Tabelle in der Gruppe B2 und haben drei Punkte Abstand auf England. Nur der Gruppensieger steigt in die A-Liga auf. Für das Team von Giannoulis war es nicht nur wegen des Siegs ein besonderes Spiel. Den Erfolg widmete das Team ihrem langjährigen Mitspieler George Baldock. Der 31-jährige Rechtsverteidiger wurde einen Tag vor dem Spiel tot im Pool seiner Villa gefunden. Auch viele Spieler aufseiten der Three Lions kannten ihn: Baldock wurde in England geboren und verbrachte nahezu seine gesamte Karriere im Mutterland des Fußballs. Erst im Sommer wechselte er Panathinaikos Athen.

Laut griechischen Medien ist die Todesursache Baldocks noch zu ermitteln. Laut dem griechischen Rundfunk (ERT) wurden sein Verein und die Behörden zunächst von seiner Frau alarmiert. Diese lebt in England und hatte stundenlang vergeblich versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Evangelos Pavlidis hob bei seinen Toren ein schwarzes Band in die Kameras, um an seinen Baldock zu erinnern. Baldock bestritt zwölf Länderspiele für Griechenland, das letzte im März dieses Jahres.

Ex-FCA-Spieler Philipp Max spielte in Athen mit George Baldock zusammen

In Athen spielte er mit einem anderen ehemaligen FCA-Spieler zusammen: Philipp Max. Der Ex-Augsburger lief von 2015 bis 2020 für den FC Augsburg auf. Nach Stationen bei der PSV Eindhoven und Eintracht Frankfurt spielt auch er seit Sommer für den griechischen Hauptstadtklub. Auf Instagram schrieb der 30-Jährige: „Wir sind alle am Boden zerstört und stehen unter absolutem Schock. Unser George, unser Mannschaftskamerad, unser Freund war und ist immer noch Familie. Wenn ein Mitglied plötzlich von uns genommen wird, fehlt ein Teil und wird immer vermisst werden. In Zeiten wie diesen verlieren Worte ihre Bedeutung. Es gibt keine Worte, die unsere Trauer und unseren Schmerz über den Verlust unseres Bruders beschreiben können. Lebe wohl, unser geliebter George. Du wirst immer, immer in unseren Herzen bleiben.“