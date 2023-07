FC Augsburg

FCA-Stürmer Demirovic: "Ich denke nicht an einen Wechsel"

Plus Der Angreifer spricht über Angebote von anderen Vereinen, warum er seine Zukunft beim FCA sieht und wie schwer die Verletzung am Knie tatsächlich war.

Von Marco Scheinhof

Herr Demirovic, Sie haben sich kurz nach der vergangenen Saison am Knie operieren lassen, wie geht es Ihnen?



Ermedin Demirovic: Ich bin auf einem guten Weg. Mittlerweile trainiere ich wieder individuell auf dem Platz, arbeite schon mit dem Ball und an Torabschlüssen. Jetzt muss ich noch an der Kondition arbeiten, dann bin ich bereit, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Spätestens nach dem Trainingslager möchte ich wieder voll dabei sein.

Welche Verletzung hatten Sie konkret und warum war eine Operation nötig geworden?



Demirovic: Ich hatte mir den Außenmeniskus angerissen. Ein paar Spiele der vergangenen Saison hatte ich mit dieser Verletzung noch bestritten. Ich wusste, dass mit dem Knie etwas nicht in Ordnung ist, wollte aber kein Röntgenbild machen. Mir war klar, dass das etwas mit mir machen würde, wenn sich eine Verletzung dabei herausstellen würde. So konnte ich trotz des Schmerzes weiterspielen. Ich wusste aber, dass ich es direkt nach der Saison anschauen lassen werde. Da hat sich der Riss im Außenmeniskus gezeigt, aber zum Glück keine schlimmere Verletzung. Der Knorpel war nicht betroffen. Das war Glück im Unglück. Mir war aber sofort klar, dass ich mit diesen Schmerzen nicht in die neue Saison gehen kann. Kurzzeitig konnte ich mich durchbeißen, aber in die neue Saison möchte ich fit gehen, deshalb war die Operation nötig. Es war nur ein kleiner Eingriff.

