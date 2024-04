FC Augsburg

FCA-Trainer Jess Thorup denkt an Bremen und die Zukunft

Plus Mit einem Sieg gegen Werder Bremen bleibt der FC Augsburg im Rennen um einen Europapokalstartplatz. Thorup möchte zugleich Argumente sammeln, um Spieler vom Verbleib zu überzeugen.

Von Johannes Graf

Beinahe drei Jahre ist es her, als der FC Augsburg im letzten Heimspiel der Saison 2020/21 den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffte. Erst war Augsburgs Ruben Vargas vom Platz geflogen, später war ihm Bremens Christian Groß gefolgt; Rani Khedira und Daniel Caligiuri hatten zum 2:0-Erfolg getroffen. Druck fiel ab, die Erleichterung war riesig, Spieler und Fans feierten. Vor dem nächsten Heimspiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ist die Ausgangslage eine gänzlich andere. Statt bis zuletzt bangen zu müssen, haben die Augsburger bereits vier Spieltage vor Saisonende den Ligaverbleib gesichert. Statt etwas zu verlieren, können sie diesmal viel gewinnen. In Jess Thorup hat der FCA einen Trainer gefunden, der diese Gewinnermentalität verkörpert.

Über sich sagt der Däne gerne, er sei nie vollkommen zufrieden. Immer gebe es etwas zu verbessern. So auch jetzt. "Wir sind froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Aber wir müssen versuchen, den Fokus auf die nächsten Schritte zu lenken. Es gibt noch zwölf Punkte, da müssen wir so viele wie möglich holen." Mit seiner ruhigen, besonnenen Art hat der 54-jährige Däne aus einem Abstiegskandidaten einen Europapokal-Aspiranten geformt. Den FCA hat er an den Rand des oberen Tabellendrittels geführt, weiterhin kann sich der Klub für den Europapokal qualifizieren.

