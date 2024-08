FC Augsburg gegen Marseille: Infos und Live-Stream zur Saison-Generalprobe

Am Samstag (10. August) steht in der WWK-Arena das nächste Testspiel an, bei dem der FC Augsburg auf den französischen Topklub Olympique Marseille trifft. Das Duell bietet eine Generalprobe für die bevorstehende Saison 2024/25 sowie eine gute Gelegenheit für Fans, mit dem im Sommer veränderten Kader von Trainer Jess Thorup auf Tuchfühlung zu gehen.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase wird sich zeigen, ob der FCA bereit ist, die Herausforderungen der neuen Spielzeit zu meistern. Gegen einen Gegner von internationalem Format wie Marseille werden die Gastgeber - deren aktuellster Neuzugang der Ex-Dortmunder Marius Wolf ist - auf Herz und Nieren geprüft.

FC Augsburg - Olympique Marseille: Wir übertragen den Test im Live-Stream

Für interessierte Fußballfans gibt es besonderes Paket: Die Augsburger Allgemeine überträgt das Duell mit dem neunmaligen französischen Meister (und erstem Champions-League-Sieger 1993) in Kooperation mit dem FC Augsburg im Livestream.

Die Fans und weitere Zuschauerinnen und Zuschauer, ob im Stadion oder vor dem Livestream, dürfte beim Testspiel gegen Olympique ein packendes Match erwarten sowie ein Vorgeschmack, wie der FC Augsburg in der neuen Spielzeit zu Werke geht.

Der Anpfiff erfolgt in der Augsburger Arena um 17 Uhr. Die Stadiontore sind ab 15 Uhr geöffnet. Das Match findet im Rahmen des traditionell populären Familientages statt, mit dem die neue Saison eingeläutet wird. Fanshop und -kneipe eröffnen nach Klubangaben um 13.30 Uhr den Betrieb.

Die bisherigen Testspiele der Fuggerstädter:

13. Juli: TSV Schwaben Augsburg, Ergebnis 3:0

20: Juli: Young Africans SC, Ergebnis 2:1

27. Juli: TS Galaxy, Ergebnis 1:2

3. August: Leicester City, Ergebnis 1:0

10. August: Olympique Marseille, Ergebnis -:-

Familientag 2024 beim FCA: Infos zu Anreise und Tickets

Für Dauerkarteninhaber ist der Eintritt am Samstag frei, darüber hinaus gibt es an der Tageskasse weitere Tickets zu kaufen. Bei den Parkplätzen besteht im Vergleich zu regulären Saison-Heimspielen ein Unterschied: Für die Nutzung der Möglichkeiten am Stadion fällt eine Gebühr von fünf Euro an. Ein Shuttle-Service vom Messegelände hin zum Stadion wird beim Testkick zwischen Augsburg und Marseille nicht angeboten. Alternativ ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln angeraten, die Stadionlinie verkehrt im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr und 21.15 Uhr im 7,5-Minutentakt.

Kurz vor der Begegnung der beiden Traditionsklubs gibt es Wirbel um das neue Ausweichtrikot des FCA, mit dem die Heimmannschaft aufläuft: Nachdem das „Römertrikot“ (eine Hommage an die Stadtgründung) online bereits vergriffen scheint, stürzten sich viele begeisterte Anhänger in den Fan-Shop.