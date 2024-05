Der VfB zeigt dem FCA, was ihm fehlt

Gegen den VfB Stuttgart ist der FC Augsburg klar zweiter Sieger. Ein Abschied tut weh – und auf Sportdirektor Jurendic wartet viel Arbeit.

Das Ergebnis – eine 0:1-Niederlage des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart – könnte vermuten lassen, dass es knapp zuging im Beinahe-Derby zwischen den bayerischen und den württembergischen Schwaben. Faktisch war es aber eine klare Sache, die sich am Freitagabend zwischen den beiden Teams ereignete: Der VfB Stuttgart hatte 77 Prozent Ballbesitz, spielte dreimal so viele Pässe wie der FCA (763 zu 226) und hätte das Ergebnis noch deutlicher gestalten können, wenn nicht müssen. Über die Lehren aus der Partie und alle Begleiterscheinungen sprechen diesmal Andrea Bogenreuther, Robert Götz und Florian Eisele.

Dabei gab es einen Abschied, der sowohl sportlich als auch menschlich schmerzt: Nach fünf Jahren beim FC Augsburg war es für den brasilianischen Linksverteidiger Iago das letzte Heimspiel in der Augsburger WWK Arena. Der 27-Jährige hat seinen Abschied in seine Heimat zum EC Bahia in seine Heimat schon längere Zeit bekannt gegeben. Über den Stellenwert von Iago, seine oft unterschätzte Rolle beim FC Augsburg und mögliche Nachfolger für ihn geht es in dieser Folge der Viererkette ebenfalls. Es ist nicht die einzige Kaderstelle, um die sich Sportdirektor Marinko Jurendic im Sommer kümmern muss.

Das Verhältnis zwischen den Fans des FC Augsburg und der Polizei ist belastet

Ein Thema ist auch das Verhältnis zwischen der Polizei und der organisierten Fanszene des FC Augsburg. Dort kriselt es seit längerem. Unter der Woche veröffentlichte die Polizei einen offenen Brief an die Fanlager von FC Augsburg und VfB Stuttgart und kündigte an, beim Fanmarsch aus der Innenstadt zum Stadion im Bedarfsfall hart durchzugreifen. Wie das zu sehen ist und wie der Fanmarsch ablief – auch das wird in der Viererkette besprochen.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag, 18 Uhr.

