Mit Überraschungen: Das ist die Startelf des FCA im DFB-Pokal

Mit dem DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten FC Viktoria Berlin steigt der FC Augsburg in die Pflichtspielsaison ein (Sonntag, 13 Uhr/Sky). Teils hatten die Fußball-Bundesligisten erhebliche Mühe, mussten in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen gehen, ehe sie die nächste Runde erreichten. Doch Überraschungen blieben bislang in der 1. Hauptrunde aus. Jess Thorup möchte nicht Trainer eines Erstligisten sein, der als erster Favorit bei einem Außenseiter scheitert. Was er von seiner Mannschaft fordert, formulierte der Coach des FCA vor der Partie deutlich: „Unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen - egal wie.“ Möglichst weit möchte er mit seinem Team kommen und spielt auf das Endspiel an. „Wir sind am Sonntag in Berlin, hoffentlich sind wir im Pokal nochmals dort.“

Sechs Wochen Vorbereitung liegen hinter dem Bundesligisten, in denen Thorup seine Spieler für die ersten Aufgaben rüsten konnte. Begegnungen zwischen David und Goliath sind mitunter unangenehm, das weiß der Däne, der in seiner Heimat als Spieler und Trainer den nationalen Wettbewerb gewann. „Ein Pokalspiel ist immer gefährlich, gerade in der ersten Runde.“ Die Zeiten des Testens sind vorbei, in den jüngsten Partien gegen den englischen Erstligisten Leicester City (1:0) und den französischen Vertreter Olympique Marseille (1:3) deutete Throup an, mit welcher Startelf er die ersten Partien bestreiten möchte. Dennoch gibt es in Berlin manche Überraschung.

Niklas Dorsch steht vor einem Wechsel zu RSC Anderlecht

Im Tor vertraut er Neuzugang Nediljko Labrovic, der aufgrund der Verletzung von Finn Dahmen (Aufbautraining) vorerst ohne ernsthaften Konkurrenten in die Saison geht. Doch selbst nach der Rückkehr Dahmens dürfte der Kroate die Nummer eins bleiben. Dass der FCA einen neuen Torhüter verpflichtete, stand schon vor Dahmens Verletzung am Sprunggelenk fest. Vor Labrovic verteidigt im Zentrum das Duo Jeffrey Gouweleeuw und Keven Schlotterbeck, die Außenbahnen besetzten Dimitrios Giannoulis (links) und Mads Pedersen (rechts). Wobei Letzterer wohl bereits beim Bundesligaauftakt gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) für Neuzugang Marius Wolf Platz machen muss. Wolf zählt in Berlin zum Aufgebot, sitzt aber zunächst auf der Ersatzbank.

Im Mittelfeld mit einem Rautensystem gibt es manche Überraschung. Statt Kristijan Jakic beginnt Tim Breithaupt als Abräumer vor der Abwehr. Davor spielen Arne Maier, Elvis Rexhebcaj und Arne Engels. Der Finne Fredrik Jensen muss leicht angeschlagen passen. Im Angriff setzt Thorup auf Samuel Essende und Phillip Tietz. Neuzugang Steve Mounié fehlt wegen eines Infekts.

Im Kader stehen mit Felix Uduokhai und Ruben Vargas zwei Spieler, die den FCA bis zum Ende der Transferphase (30. August) noch verlassen wollen. Bereits einen neuen Klub gefunden haben soll Niklas Dorsch. Der Mittelfeldspieler soll sich nach Informationen belgischer Medien mit dem RSC Anderlecht auf einen Wechsel geeinigt haben. Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption.

So spielt der FC Augsburg:

Startelf: Labrovic - Pedersen, Gouweleeuw, Schlotterbeck, Giannoulis - Breithaupt - Maier, Rexhbecaj - Engels - Tietz, Essende

Ersatzbank: Klein, Kabadayi, Wolf, Vargas, Jakić, Uduokhai, Dorsch, Kömür, Koudossou