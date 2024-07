FCA testet gegen den TSV Schwaben schon das neue Sturmduo

Es war irgendwann gegen Ende der Partie, als FCA-Trainer Jess Thorup für einen kurzen Moment richtig ärgerlich wurde. Seine Mannschaft führte 3:0 gegen den viertklassigen Stadtrivalen TSV Schwaben und trotzdem hätte er gerne noch einmal einen schnell eingeleiteten Konter gesehen. Doch der Torhüter der Zweiten-Hälfte-Mannschaft, Daniel Klein, versäumte den richtigen Moment, um zu Arne Maier abzuwerfen. Thorup hob kurz die Hände, um dann aber wieder wie ein Zen-Meister seine innere Ruhe zu finden. In einem Pflichtspiel hätte der Däne sicher einen Rüffler losgelassen. Dieses Mal deutete seine Körpersprache: Ach, ist okay so.

