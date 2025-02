FC Augsburg in Hamburg: Stabile Defensive trifft auf kreative Einzelaktion

Finn Dahmen Der Torhüter des FC Augsburg machte ein solides Spiel. Reagierte katzenhaft vor dem 0:1. Musste danach aber eigentlich gar nicht groß eingreifen, weil seine Vorderleute des Öfteren im letzten Moment irgendein Körperteil in den Schuss stellen konnten. Was auffiel, bei den tiefen Bällen zögerte er das ein oder andere Mal beim Rauslaufen. Note 3,0

Chrislain Matsima Er behielt in der FCA-Abwehr im Hamburger Nebel den Überblick. Was für eine Leistung des Innenverteidigers. Er gewann alle seine sechs Kopfballduelle (100 Prozent), 89 seiner Zweikämpfe am Boden und spielte 91 Pässe, von denen 89 Prozent ankamen. Der französische U21-Nationalspieler ragte aus der schon guten FCA-Innenverteidigung noch heraus. Note 1,5

Jeffrey Gouweleeuw Der Kapitän kümmerte sich um die Zentrale in der FCA-Abwehr mit viel Routine und Übersicht. ud konnte sich auf die Mithilfe seiner beiden Kollegen verlassen. Je länger das Spiel dauerte, desto weniger konnte er seinen Offensivdrang unterdrücken. Note 2,5

Noahkai Banks St. Pauli machte es sehr clever und lockte den jungen Innenverteidiger in seinem zweiten Bundesligaspiel von Beginn an immer wieder aus dem Abwehrzentrum. Damit raubten die Hamburger Banks auch ein Teil seiner Zweikampfstärke. Dass Banks dann auch noch der jüngste Eigentorschütze (18 Jahre und zwei Monate) der Bundesliga-Historie nach seiner einzig wirklich längeren Fehlerkette wurde, passte ins Bild. Beachtlich, wie nervenstark er die Rückschläge wegsteckte Note 3,0

Dimitrios Giannoulis Hatte eine starke Szene, das war die genaue Flanke zum 1:1. Hatte ansonsten aber keinen guten Tag. Der Grieche sah nach einem heftigen Foul an Guilavogui seine fünfte Gelbe Karte. Man darf es eigentlich gar nicht schreiben, aber der beste Pauli-Spieler musste dann ausgewechselt werden, was dem FCA enorm half. Giannoulis ist gegen Mainz geperrt, kann aber im DFB-Pokal am Dienstag beim VfB Stuttgart spielen. Note 4,0

Kristijan Jakic Der Kroate tat dem defensiven Mittelfeld nach seiner Rückkehr gut. Er stabilsierte die Defensivarbeit, auch wenn er bei weitem viel mehr kann. Note 3,0

Frank Onyeka Der defensive Mittelfeldspieler hatte zwar passable Zweikampfwerte, doch auch er viel bis in die Schlussphase nicht sonderlich positiv auf. Note 4,0

Elvis Rexhbecaj Ein schwarzer Tag für den Mittelfeldspieler im grauen Nebel von Hamburg. Fand überhaupt keine Bindung zum Spiel, war auch mit seiner etwas offensiveren Rolle überfordert und wurde schon in der Halbzeit vom Trainer durch seine Auswechslung erlöst. Note 5,5

Marius Wolf Wo ist der Marius Wolf, der mit Dortmund so erfolgreich war. Bitte melden. Derzeit ist der Rechtsverteidiger auf der Suche nach seiner Form. Zweikampfschwach mit nur 20 Prozent Erfolgsquote. Da muss einfach mehr kommen. Note 5,0

Icon Vergrößern Chrislain Matsima, Philipp Treu (St. Pauli), Marius Wolf (von links) Sind mittendrin und nicht nur dabei. Foto: WITTERS Icon Schließen Schließen Chrislain Matsima, Philipp Treu (St. Pauli), Marius Wolf (von links) Sind mittendrin und nicht nur dabei. Foto: WITTERS

Alexis Claude-Maurice Ließ gelegentlich sein Können aufblitzen, doch viel zu oft tauchte er im Kiez-Nebel einfach unter. Das Wollen war ihm aber noch nie anzuerkennen. Allerdings fehlte ihm in den kraftraubenden Zweikämpfen einfach die nötige Durchsetzungskraft. Note 3,5

Samuel Essende Der Stürmer fand einfach kein Durchkommen gegen die gut sortierte Pauli-Abwehr. Wurde von seinen Mitspielern aber auch oft schmerzlich alleine gelassen. Note 5,0

Arne Maier (ab 46. für Rexhbecaj) Der Mittelfeldspieler legte seine Rolle durchaus offensiver aus als Rexhbecaj, wie beim 1:1 zu sehen war. Trotzdem, Maier kann mehr und das kann nicht seinen Ansprich sein, so zu spielen. Note 5,9

Phillip Tietz (ab 60. für Essende) Er versuchte seine Schmoll-Energie wegen seines Bankplatzes in positive Energie umzuwandeln. Setzte das Offensivpressing früher in Gang als sein Vorgänger und wirkte agiler. Note 4,0

Robert Gumny (70. Wolf) Mit ihm baute Thorup auf eine Viererkette um, was etwas mehr Stabilität brachte. Machte auf sich aufmerksam.

Mert Kömür (ab 70. für Onyeka) Er kam, sah und traf spektakulär zum 1:1. Der junge offensive Mittelfeldspieler brachte Schwung ins Team und markierte dann auch die Wende. Da er aber nur 20 Minuten spielte, kann er keine Note erhalten. Aber auch ohne sichtbare Note gehörte er zu den großen Gewinnern der Reise an die Elbe. Note 4,5

Steve Mounie (ab 79. Banks) Mit ihm setzte Thorup auf die volle Offensive. Es war der erste Teilzeitauftritt von Mounie seit dem 1:5 in Kiel kurz vor Weihnachten. Mounie‘s Kopfball nach 80 Minute war die erstre halbwegs gelungene Offensivaktion.

ES werden nur Spieler benotet, die länger als 30 Minuten im Einsatz waren