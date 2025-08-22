Kann der FC Augsburg seine desaströse Bilanz beim SC Freiburg verbessern?

Zeit is 19:07 Der BL-Express startet, wer darf danach First Class Europa bereisen und wer wird abgekoppelt, der FCA fährt mit und lehnt sich etwas aus dem Fenster. Wieder ein Eröffnungsspiel gegen den SCF, bekanntlich hängen die Trauben in Freiburg ganz weit oben, wir ein gern gesehener Gast - bisher jedenfalls. Schusters BL-Debüt war imponierend, am Ende knapp an der CL vorbeigeschrammt. so schaut's aus: W&W ist jetzt das Duo das den Takt vorgibt, wobei Wagner auf seiner Position, als BL-Novize, den Beweis antreten muss dass er's drauf hat. Ohne Zweifel ist er der spektakulärste Neuzugang. Mehr Remmidemmi und Folklore um seine Person geht fast ned, jetzt heißts aber erstmal liefern, 34 Mal. Der Sandro als Rezept gegen das "graue Maus" Image, das spielerische Niveau soll nach oben geschraubt werden. Er weiß wo's hakt und wird die Feinjustierung seines Systems vorangetrieben haben. Mal sehen, spätestens nach 6 Spieltagen wiss mer Bescheid, ob's Wagner Festspiele werden.