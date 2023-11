Köln-Trainer Steffen Baumgart: "Ich lebe ungern mit Niederlagen"

Nach zwei Siegen tritt der FCA beim 1. FC Köln an. Der hat gerade einige Rückschläge verkraften müssen. Kölns Trainer Steffen Baumgart sieht Parallelen zu Augsburg.

Harte Tage liegen hinter Ihnen, Herr Baumgart, zuletzt in der Bundesliga die 0:6-Niederlage bei RB Leipzig, am Dienstag mit 2:3 das Pokal-Aus in Kaiserslautern. Wie stecken Sie diese schwierigen Tage als Trainer des 1. FC Köln weg?



Baumgart: Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass man da nicht einfach zur Tagesordnung übergeht und sagt, es geht schon wieder gut. Mein Trainerteam und ich machen uns sehr viele Gedanken, das ist ja ganz normal. So eine ähnliche Situation hatten Sie in Augsburg ja auch vor ein paar Wochen. Wenn man in so einer Situation steckt, versucht man immer wieder, die richtigen Lösungen zu finden. Daran arbeiten wir – und fokussieren uns dabei auf die positiven Ansätze.

Sie haben gerade auf die ähnliche Situation beim FC Augsburg verwiesen. Der hat mit einem neuen Trainer jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. Können Sie etwas vom FCA lernen?



Baumgart: Wir schauen da nicht so sehr auf Augsburg. Für den FCA ist die Entwicklung erst mal gut. Die Spiele zuletzt hatten ihre ganz eigene Geschichte. In Heidenheim ist der FCA mit einer sehr kämpferischen Leistung und viel Einsatz zurückgekommen, gegen Wolfsburg hat man gesehen, wenn ich an den Elfmeter und die nicht gegebene Rote Karte denke, wie ein Spiel kippen kann. Das ändert aber nichts daran, dass der FCA, was Aggressivität und Selbstbewusstsein angeht, in den letzten zwei Wochen einen Schritt nach vorne gemacht hat.

Erwarten Sie dann ein ähnliches Auftreten des FCA am Samstag im Duell gegen Ihre Mannschaft?



Baumgart: Ich sehe den FCA schon sehr aggressiv. Er wird auf die letzten beiden Spiele aufbauen – mit sehr viel Selbstvertrauen, mit sehr viel Robustheit. Augsburg wird nach den zweiten Bällen stark nach vorne spielen, Flanken und Abschlussaktionen suchen. Das ist in den letzten Spielen sehr auffällig gewesen.

Hatten Sie mit dem neuen Augsburger Trainer Jess Thorup schon mal zu tun?



Baumgart: Der Fokus lag bei uns jetzt natürlich auf der Englischen Woche, und weniger auf dem neuen Trainer des Gegners. Aber ich freue mich, ihn kennenzulernen, es ist immer schön, neue Gesichter in der Bundesliga zu sehen.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass Ihre Mannschaft am Samstag gegen den FCA wieder Punkte einfahren kann?



Baumgart: Erstes spielen wir zu Hause und zweitens haben wir die Möglichkeit zu gewinnen. Wir werden dafür alles geben. Das geht über Mentalität, über Laufbereitschaft und Zweikampf-Intensität. Alles Dinge, die auch der FCA derzeit in die Waagschale wirft. Wenn wir die zweiten Bälle gewinnen, dann geht es natürlich auch darum, fußballerische Lösungen zu finden. Auch in unseren letzten Spielen gab es immer genug Ansätze, dass so ein Spiel auch in unsere Richtung hätte laufen können. Das ist uns bisher nur gegen Gladbach gelungen. Trotzdem werden wir alles daran setzen, bei uns zu bleiben und klar zu bleiben. Was auf die Jungs jetzt einprasselt, können wir nicht beeinflussen, aber wir können unsere Leistung beeinflussen.

Wie ist die allgemeine Stimmungslage in Köln gerade angesichts der Lage des Effzeh?



Baumgart: Das Stadion wird auf jeden Fall hinter unserer Mannschaft stehen. Auf eins können wir uns verlassen: Dass in diesen 90 bis 95 Minuten der gesamte Verein mit seinen Fans hinter dieser Mannschaft steht. Dass sie vielleicht mal mit Ergebnissen unzufrieden sind und ihren Emotionen freien Lauf lassen, damit müssen wir umgehen. Das ist eine normale Geschichte im Fußball, ob sie uns gefällt oder nicht.

Ist die aktuelle Lage in Köln eine der anspruchsvollsten Phasen in Ihrer Trainerkarriere?



Baumgart: Anspruchsvoll ist es immer, das hat nichts mit positiver oder negativer Lage zu tun. In Paderborn durfte ich vier Jahre lang arbeiten und darf seit zwei Jahren Trainer in Köln sein. Trotzdem tut die Situation uns allen natürlich weh. Ganz besonders mir, weil ich ungern mit Niederlagen lebe. Und schon gar nicht in dieser Anzahl.

Also ein klares Bekenntnis zum FC Köln? Sie werden nicht hinschmeißen?



Baumgart: Nein, niemals, das werden Sie von mir nicht hören. Ich habe ja nicht die Verantwortung übernommen, um dann, wenn es schwer wird, zu sagen, jetzt sollen es andere machen. Ich habe bewusst diese Berufswahl getroffen. Und dazu gehört für mich auch, dass du in diesen Situationen da sein musst.

Zur Person: Steffen Baumgart, 51, ist seit 2021 Trainer des 1. FC Köln. Der gebürtige Rostocker spielte als Stürmer u. a. für Hansa Rostock, den 1. FC Union Berlin und Energie Cottbus. 2008 wechselte er ins Traineramt, zu seinem größten Erfolg zählt der Durchmarsch des SC Paderborn von der dritten Liga in die Bundesliga (2019). Mit dem 1. FC Köln spielte er 2022 in der Uefa Conference League. Sein Vertrag bei den Geißböcken wurde im April diesen Jahres bis 30. Juni 2025 verlängert. Zu Baumgarts Markenzeichen gehören nicht nur die Schiebermütze und seine lautstarke Präsenz an der Seitenlinie, sondern dass er selbst in den kalten Monaten noch im T-Shirt auf dem Platz steht.