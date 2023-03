Neue Folge Viererkette: Internationaler Flair und ein bitterer Schlusspunkt

Gegen den FC Schalke sieht der FCA lange wie der Sieger aus, bis ein spätes Gegentor den Traum vom Sieg platzen lässt. Ein prominenter Gast verfolgt das Spiel.

Wie bitter, wie spät, wie unnötig: Im Spiel gegen den FC Schalke 04 sah der FC Augsburg wie der sichere Sieger aus, führte lange mit 1:0 - und kassierte infolge eines ungestümen Foulspiels seines Kapitäns Jeffrey Gouweleeuw einen Elfmeter, den Bülter zum 1:1-Endstand verwandelte. Warum der Punkt dennoch beim FC Augsburg als Teilerfolg gewertet wird und über alles Weitere zum Spiel – etwa den prominenten Gast auf der Tribüne und die Nationalmannschaftsnominierung von Mergim Berisha – sprechen in der aktuellen Ausgabe der Viererkette Robert Götz, Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Auch wenn es nicht den fünften Heimsieg in Folge gab, sei das 1:1 ein Punkt, auf den man aufbauen könne, so Robert Götz: "Vor kurzem hätte man so ein Spiel wohl noch verloren." Schließlich spielte der FCA über eine halbe Stunde mit zehn Mann. Ermedin Demirovic hatte nach einer Kung-Fu-Attacke gegen Tom Krauß eine Rote Karte gesehen. Bitter für den FCA, schließlich ist Demirovic weit mehr als nur ein Angreifer, sondern mittlerweile ein Schlüsselspieler für Augsburg.

Augsburg Mergim Berisha ist für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Foto: Stefan Puchner, dpa

Mergim Berisha könnte der erste FCA-Nationalspieler seit 2014 werden

Für Aufsehen hatte im Vorfeld die Nominierung von Mergim Berisha für die Nationalmannschaft gesorgt. Der 24-Jährige könnte damit zum ersten deutschen A-Nationalspieler des FCA seit 2014 werden. Damals hatte André Hahn kurz vor der Weltmeisterschaft ein Länderspiel gegen Argentinien bestritten, den Sprung in den DFB-Kader aber nicht geschafft. Gegen Schalke rechtfertigte Berisha seine Einladung zum DFB nicht.

Stichwort Nationalmannschaft: In die polnische Auswahl hätte es Torwart Rafal Gikiewicz auch gerne geschafft – und war vor der Nominierung so zuversichtlich wie noch nie. Schließlich hatte der Keeper im Vorfeld der Nominierung Kontakt zum Teamarzt der Polen gehabt. Letztlich erhielt Gikiewicz aber erneut keine Einladung. Wie der 35-Jährige die Absage erlebte und warum er sich gewünscht hatte, dass Simon Terodde statt Bülter den Strafstoß ausführen sollte, gibt es im Podcast zu hören. Ebenso: Wie unsere Reporter das Wiedersehen mit dem langjährigen FCA-Stürmer Raul Bobadilla erlebt haben. Der Paraguayer, der mit Augsburg den Einzug in die Europa League geschafft hatte, sah sich das Spiel am Samstag im Stadion an und bewertet seinen Abgang aus Augsburg mittlerweile als Fehler.

