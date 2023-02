Neue Folge Viererkette: Slapstick am Fließband in Mainz

In der Fastnachts-Hochburg Mainz zeigt sich die FCA-Defensive von der humorigen Seite – und leistet sich einen Patzer nach dem nächsten. Die Pleite wirft eine Frage auf.

Von einem Treffen auf Augenhöhe war vor der Partie die Rede – stattdessen geriet das Auswärtsspiel des FC Augsburg beim FSV Mainz zu einer klaren Sache. Mit 1:3 verlor der FCA auch in der Höhe gerecht und zeigte das bislang schwächste Spiel des neuen Jahres. Vor allem in der Defensive leisteten sich viele Profis auf Augsburger Seite heftige Aussetzer. Was die Pleite in Mainz aussagt, darüber diskutieren in der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, Andrea Bogenreuther, Robert Götz und Florian Eisele.

Im Mittelpunkt der Fehleranalyse stehen die teils völlig unerklärlichen Fehler der Defensivspieler: Felix Uduokhai ließ sich vor dem 0:1 den Ball abnehmen und schlug vor dem 0:2 eine Kerze, der sonst so zuverlässige Rafal Gikiewicz brachte den Ball vor dem zweiten Gegentreffer mit einer halbherzigen Faustabwehr nicht weg und hatte Glück, dass sein fallen gelassener Ball keine direkte Folgen in Form eines Gegentors hatte. Robert Gumny schließlich ließ sich vor dem 1:3 von einem Schubser des überragenden Lee übertölpeln.

Die FCA-Fans zündeten in Mainz bengalische Feuer und Raketen im Fanblock. Foto: Hasan Bratic, dpa

Der Einsatz von Pyrotechnik wird den FC Augsburg teuer zu stehen kommen

Wenn es aus FCA-Sicht etwas Gutes an diesen Patzern gibt, dann das: Noch mal dürfte sich die Defensive nicht in einem derartigen Tiefschlaf befinden. Dennoch wirft die Niederlage des FCA die Frage auf, warum sich Augsburg gegen Gegner so schwertut, die einen ähnlichen Ansatz wie man selbst haben. Gegen Dortmund, Gladbach und Leverkusen, die mitspielen wollen, war Augsburg deutlich besser im Spiel.

Ein weiteres großes Thema nach dem Mainz-Spiel ist die Pyrotechnik. Erneut wird der FC Augsburg wegen den Zündeleien zur Kasse gebeten werden, schon in den vergangenen neun Monaten sind so bereits rund 150.000 Euro an den DFB geflossen. Wie wichtig das nächste Heimspiel wird, wer unser Mann des Spiels ist und welche personelle Entscheidung von FCA-Trainer Maaßen in Teilen der Viererkette für Verwunderung gesorgt hat, gibt es in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts zu hören, viel Spaß dabei.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.