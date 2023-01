Neue Folge "Viererkette": Wilder Start beim BVB mit einem bitteren Beigeschmack

Der FCA hält mit dem Vizemeister lange mit, verliert aber dennoch. Alle fünf Neuen kommen zum Einsatz - und es gibt etwas zu gewinnen in der Viererkette.

Was für ein Start ins neue Bundesliga-Jahr! In einem spektakulären Spiel glich der FC Augsburg bei Borussia Dortmund dreimal eine Führung aus, am Ende setzte es doch eine 3:4-Niederlage - und der FCA wartet nun seit acht Spielen auf einen Sieg. Aktuell verhindert nur die Anzahl der selbst erzieltem Tore ein Abrutschen auf einen Relegationsplatz. Unser FCA-Reporter Marco Scheinhof berichtet in unserem Podcast "Viererkette", wie er das Spiel in Dortmund erlebt hat.

Bemerkenswert war in jedem Fall der Auftritt von Arne Engels: Der 19-Jährige, der aus Brügge kam, stand gleich in der Startelf. Auf der für ihn ungewohnten Position des defensiven Mittelfeldspielers hatte er zu Beginn große Probleme gegen den alles überragenden Jude Bellingham, biss sich dann aber immer besser ins Spiel und bereitete auch ein Tor vor. Stichwort defensives Mittelfeld: Darüber hatte es beim FCA zuletzt etwas unterschiedliche Sichtweisen gegeben. Während Trainer Enrico Maaßen sich einen Sechser ausdrücklich gewünscht hatte, sieht Sportgeschäftsführer Stefan Reuter diese Sache etwas anders. Wie die Sachlage aktuell ist, ist in der aktuellen Viererkette zu hören. Bitter war hingegen die Verletzung von Ruben Vargas nach wenigen Minuten: Der Schweizer versuchte noch, weiter zu machen, musste aber verletzt runter. Irvin Cardona, der für ihn kam, musste ebenfalls einstecken. Der Franzose musste in der Halbzeit genäht werden und wurde ebenfalls verletzt ausgewechselt.

Verlosung: Die Viererkette spendiert viermal zwei Karten für FCA gegen Gladbach

Ebenso geht es in dieser Ausgabe um ein erstes Fazit der Neuzugänge, die Gründe für den Kaderumbau und das ambitionierte Ziel des FC Augsburg, mittelfristig in die Top Ten der Bundesliga zu rutschen. Zusätzlich gibt es etwas zu gewinnen: Die Viererkette verlost viermal zwei Karten für das Heimspiel des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch, 25. Januar, ab 20.30 Uhr. Was man tun muss, um an die Tickets zu kommen, gibt es ebenfalls in der aktuellen Folge zu hören. Viel Spaß dabei!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

