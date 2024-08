Niklas Dorsch wechselt zum FC Heidenheim

Mittelfeldspieler Niklas Dorsch verlässt den FC Augsburg und spielt künftig im Trikot des Liga-Konkurrenten Heidenheim. Das gab der FCA am Freitag-Abend bekannt. Die beiden Klubs seien sich am letzten Tag des Transferfensters einig geworden. Der Wechsel kommt kurz vor dem Aufeinandertreffen der beiden Klubs am Sonntag in der Bundesliga. Über die Ablösesumme schweigen beide Vereine.

„Mein Ziel ist regelmäßig über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Deshalb habe ich den FCA-Verantwortlichen meinen Wechselwunsch mitgeteilt, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Einsatzzeiten beim FCA in der kommenden Saison nicht so sein werden, wie ich mir das erhoffe“, sagte Niklas Dorsch. „Dass es nun mit einem Wechsel nach Heidenheim in ein für mich bekanntes Umfeld funktioniert, freut mich sehr. Ich bedanke mich beim FCA recht herzlich, weil sie mich in den vergangenen Jahren auch in den Verletzungsphasen immer unterstützt haben.“

Auch FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic meldete sich zu Wort. „Niklas hat eine gute Vorbereitung absolviert und sich für die ersten Einsätze im DFB-Pokal sowie beim Bundesliga-Auftakt gegen Bremen empfohlen. Seinen konkreten Wechselwunsch hat er uns vor Kurzem mitgeteilt und dabei stets betont, dass er sich mehr Spielzeit vorstellt“, sagte Jurendic. „Aufgrund der konstruktiven Gespräche und unserer aktuellen Kaderkonstellation, waren wir offen, eine für alle Beteiligten gute Lösung zu finden. Mit der Möglichkeit nach Heidenheim zu wechseln, bietet sich nun kurzfristig eine Konstellation, der wir zustimmen konnten. Wir bedanken uns bei Niklas Dorsch für seinen Einsatz für den FCA und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg privat und beruflich alles Gute.“