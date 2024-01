Phillip Tietz: Kein Motzer, sondern fairer Sportsmann

Plus FCA-Stürmer Phillip Tietz hätte nach der Niederlage gegen Leverkusen zetern können. Ein eigenes Tor knapp abseits, ein spätes Gegentor – doch er zeigte sich sportlich.

Der Bewacher von Phillip Tietz in der Mixed-Zone war genauso hartnäckig wie Leverkusens Innenverteidiger Robert Andrich. Auf Schritt und Tritt verfolgte der Mann mit dem grauen Leibchen mit der Aufschrift „Doping-Kontrolle“ den Stürmer des FC Augsburg zuerst zu den wartenden Fernsehteams und dann noch zu den anderen wartenden Journalisten. Der war dabei genauso geduldig, wie der Augsburger Stürmer bei seiner Analyse der 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen.

Die fiel durchaus selbstkritisch aus. „Es war klar, dass Leverkusen viel Ballbesitz haben wird. Es ging vorne los, dass wir Stürmer mit defensiv arbeiten mussten. Wir haben einen super Job gemacht, wir haben darauf gelauert, dass wir Kontersituationen starten können, das war in ein, zwei und sogar mehreren Situationen möglich, aber das haben wir etwas schlampig zu Ende gespielt“, diktierte Tietz. „Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen und sagen, dass wir es hätten besser machen müssen.“