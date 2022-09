FC Augsburg scheitert mit Berufung: Geldstrafen bleiben bestehen

Der FC Augsburg muss wegen des Verhaltens seiner Fans 21.000 Euro Strafe zahlen. Die Einsprüche des Klubs beim DFB-Bundesgericht hatten keinen Erfolg.

Gleich zwei Berufungen des FC Augsburg vor dem DFB-Bundesgericht wurden abgeschmettert. Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) nannte die Einsprüche in einem schriftlichen Verfahren unbegründet.

Es ging um Geldstrafen von insgesamt 21.000 Euro, die dem FCA am 5. Juli vom DFB-Sportgericht ebenfalls im schriftlichen Verfahren wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger auferlegt worden waren.

Geldstrafen für FC Augsburg: Fan-Verhalten gegen Wolfsburg und Bochum sanktioniert

Am 3. April hatten Augsburger Zuschauer vor Anpfiff des Bundesligaspiels gegen den VfL Wolfsburg (3:0) zehn pyrotechnische Gegenstände in der heimischen WWK-Arena abgebrannt. Drei Wochen später - am 24. April - zündeten Augsburger Fans während der Partie beim VfL Bochum (2:0) mindestens zehn Bengalische Feuer und einen grünen Rauchkörper.

Für das erste Vergehen brummte das Sportgericht dem Klub 10.000 Euro auf, für das zweite 11.000 Euro. Um die 21.000 Euro Strafe kommt der FCA nun nicht mehr herum. (mit dpa)

