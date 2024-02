FC Augsburg

vor 41 Min.

Schluss mit lustig beim FSV Mainz 05

Plus Am Rosenmontag entlässt der FSV seinen Trainer. Jetzt soll Bo Henriksen den drohenden Abstieg aus der Bundesliga vermeiden. Er gibt sein Debut gegen den FC Augsburg.

Von Robert Götz

Die Antwort auf die Interview-Anfrage an Sportdirektor Martin Schmidt nährte vergangene Woche jetzt nicht den Verdacht, dass sich der FSV Mainz 05 gerade am Rosenmontag von Trainer Jan Siewert trennen würde. „Hallo Herr Götz, wir kommen erst mal durch diese englische Woche, dann melde ich mich final am Dienstag bei Ihnen! (Rosenmontag sind wir alle nicht im Dienst)“, lautete die freundliche Mail aus der Presseabteilung des FSV Mainz 05.

FSV-Prunkwagen ohne die Bundesliga-Fußballer

Nun, es ist davon auszugehen, dass sich nicht allzu viele Pressemitarbeiter beim berühmten Rosenmontagszug durch die Mainzer Innenstadt befanden. Auf dem FSV-Prunkwagen mit der Nummer 98 fehlten auf jeden Fall die Fußballer. Und als sich der Zug Punkt 11.11 Uhr in Bewegung setzte, wurde in der Medienabteilung sicher noch an den letzten Sätzen der Pressemitteilung gefeilt, die am Nachmittag die Freistellung Siewerts offiziell machte. Nicht einmal 24 Stunden später wurde Bo Henriksen als neuer Mainzer Trainer vorgestellt. Der Däne ist bereits der dritte Übungsleiter in dieser Saison.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen