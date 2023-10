Sehenswerte Offensive, aber keine Bestnote: Der FCA in der Einzelkritik

Plus Nach einem 0:2-Rückstand siegt der FCA beim ersten Spiel von Trainer Jess Thorup noch mit 5:2 in Heidenheim. Vor allem Tietz und Demirovic sind gefährlich.

Finn Dahmen Auch unter Jess Thorup bleibt Dahmen die Nummer eins. Hatte am Sonntag wenig Gelegenheit, für sich zu werben. Beim 0:1 wirkte er nach dem Eckball etwas unentschlossen, beim 0:2 war er chancenlos. Auch seine Abschläge glückten nicht allesamt, das aber hatte keine negativen Auswirkungen. Note 3,5

Robert Gumny Der Pole rückte auf die rechte Abwehrseite, nachdem sich der neue Trainer Jess Thorup für eine Viererkette entschieden hatte. Brauchte, um ins Spiel zu finden und wirkte vor allem im Offensivspiel wenig gefährlich. Gegen Jan-Niklas Beste hatte er allerdings auch eine schwierige Aufgabe zu erledigen. Nicht immer sah er dabei gut aus. Bei einer seiner wenigen Offensivaktionen holte er einen Strafstoß heraus, als der Ball einem Heidenheimer an den Arm sprang. Note 3,5