Bierladung als Geschenk: FC Bayern will den FCA für Schützenhilfe belohnen

Wenn der FC Augsburg Borussia Dortmund empfängt, dann schaut auch der deutsche Rekordmeister genau hin. Der FC Bayern hat für den FCA sogar einen Anreiz für einen Sieg parat.

Das Meisterrennen ist zwei Spieltage vor dem Saisonende der Bundesliga ungewöhnlich spannend. Der FC Bayern München ist zwar mal wieder ganz oben, doch Borussia Dortmund liegt nur einen Punkt hinter dem deutschen Rekordmeister. Der FC Augsburg könnte Einfluss auf die Entscheidung nehmen, welche der beiden Mannschaften die Schale gewinnt. Den Bayern ist das bewusst. Sie haben dem FCA nun einen Anreiz für Schützenhilfe gegeben.

Schützenhilfe gegen BVB? Bayern stellen dem FC Augsburg ein Geschenk in Aussicht

Der FC Augsburg empfängt am Sonntag den BVB. Für die Augsburger geht es darum, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Mit einem Sieg würde das gelingen. Bei einem anderen Ergebnis sind die Augsburger auf Schützenhilfe angewiesen, damit sie am letzten Spieltag nicht mehr zittern müssen. Die Dortmunder sind zum Siegen verdammt, wenn sie eine realistische Chance auf den Meistertitel wahren wollen. Mit einem Dreier könnten die Schwarz-Gelben sogar die Tabellenführung übernehmen, wenn die Münchner nicht gegen RB Leipzig gewinnen.

Der FC Bayern hat aber ganz andere Pläne. Die Meisterschaft soll nämlich schon am kommenden Wochenende eingetütet werden. Ohne Herzschlag-Finale am letzten Spieltag. Dafür braucht es neben einem eigenen Erfolg aber eben auch die Hilfe aus Augsburg. "Es ist immer schön, zu Hause Meister zu werden", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Samstag nach dem klaren 6:0-Erfolg gegen den FC Schalke 04: "Aber dann müssen die anderen mitspielen."

Eine Meisterfeier nach dem eigenen Heimspiel ist dabei nicht möglich, da die Bayern bereits am Samstag ran müssen. Aber die Meisterschaft könnte einen Tag später sicher sein, nach der Partie in Augsburg. Und das wäre Hainer und den Bayern ein Geschenk für die Augsburger wert.

Bayern-Präsident Hainer stellt dem FCA Bierzug für Sieg gegen Borussia Dortmund in Aussicht

"Wenn die Augsburger gewinnen, dann bekommen sie einen Paulaner Bierzug von uns geschickt", kündigte Hainer an. Es wäre ein passendes Geschenk für eine Party zum Klassenerhalt, der den Augsburgern mit einem Sieg gegen den BVB nicht mehr zu nehmen wäre.

Auch ein Remis könnte für den FCA und den FC Bayern schon eine Menge bringen. Die Bayern wären dann mit einem eigenen Sieg gegen Leipzig nur noch theoretisch von der Tabellenspitze der Bundesliga zu verdrängen, da sie ein deutlich besseres Torverhältnis als die Dortmunder haben. Und den Augsburgern könnte ein Punkt bereits zum Klassenerhalt reichen, wenn die Konkurrenten mitspielen.

