Warum Dahmen oft den richtigen Riecher hat

Julian Schuster schüttelte ungläubig den Kopf. So ganz konnte der Trainer des SC Freiburg in diesem Moment den Ausführungen seines Kollegen inhaltlich nicht folgen. Jess Thorup sprach davon, dass sein FC Augsburg die Bundesliga-Partie am Sonntagabend durchaus mit 3:1 oder 4:1 hätte gewinnen können. Zumindest hätten die Torchancen ein solches Ergebnis gerechtfertigt. Ausgegangen war die Partie jedoch torlos.

Schuster empfand das als verdientes Ergebnis, ehe er sich verabschiedete. Thorup hatte dagegen „eine der besten Leistungen in dieser Saison“ gesehen, was gerade bezogen auf den spielerischen Vortrag stimmen mag. Der FCA hatte ansehnlich kombiniert, sich gute Chancen inklusive zweier Alutreffer erarbeitet und mit erneut defensiver Stabilität die Freiburger geärgert. Nur eben kein Tor geschossen. „Heute hat uns die Effektivität gefehlt“, sagte Marinko Jurendic. Der Sportdirektor betonte zudem: „Von der Art und Weise, wir wir aufgetreten sind, bin ich angetan.“

Die spielerischen Fortschritte erfreuten den Schweizer. Zudem, dass die Serie von ungeschlagenen Partien auf mittlerweile acht ausgebaut wurde. Und dass seit Sonntag Finn Dahmen ein Rekordhalter ist. Seit 433 Minuten ist der Torwart ohne Gegentor, der Bestwert bis dahin lag bei 399 Minuten. Aufgestellt von Marwin Hitz in der Saison 2015/16.

Fußballerisch hat sich der FCA entwickelt

Immer wieder musste Dahmen am Sonntag erzählen, wie ihm die Wandlung gelungen ist. Von einem Torwart, der in der vergangenen Saison lange auf sein erstes Zu-Null-Spiel warten musste, zu einem Torhüter, der mittlerweile Spiele ohne Gegentore ansammelt wie ein Vielflieger Flugmeilen. „Das Selbstvertrauen der gesamten Mannschaft ist groß. Wir haben immer das Vertrauen, dass wir die Null halten können“, sagte Dahmen.

Ein schöner Erfolg sei dieser Rekord, gab er zu. Betonte aber auch, nicht mit aller Macht darauf hingearbeitet zu haben. Lieber sei ihm ein Erfolg gewesen. „Wir sind schon ein wenig enttäuscht, ein Sieg wäre verdient gewesen“, befand der Torhüter, der Gefallen an der Leistung seiner Vorderleute gefunden hatte. „Fußballerisch haben wir uns deutlich weiterentwickelt“, sagte Dahmen.

Häufig war er am Sonntag nicht geprüft worden. In der 63. Minute aber musste er hellwach sein. Der eben eingewechselte Jan-Niklas Beste lief alleine mit dem Ball am Fuß auf Dahmen zu. Der Torhüter machte das, was er besonders gut kann. Er setzte sich in der Eins-gegen-Eins-Situation durch. „Da sieht man, wie wichtig ein Torhüter sein kann. In einer solchen Situation muss er der Mannschaft helfen, das hat er gemacht“, lobte Trainer Jess Thorup, der mit dem Torhüterwechsel von Nediljko Labrovic zu Dahmen zu Beginn des neuen Jahres die genau richtige Entscheidung getroffen hatte. „Finn zeigt überragende Leistungen“, sagte der Däne.

Vor allem im direkten Duell mit dem Stürmer zeichnet sich Dahmen immer wieder aus. Schon vor einer Woche war ihm das gegen Mönchengladbachs Robin Hack in einer wichtigen Phase gelungen, am Sonntag gegen Beste wieder. „Das sind Situationen, die mir Spaß machen und in denen ich die Überzeugung habe, dass ich den Ball halte“, sagte Dahmen hinterher. Dabei gehe es auch darum, zu antizipieren, was der Stürmer denn plane. Dahmen hat da oft den richtigen Riecher.

Labrovic fehlt vorerst im kroatischen Kader

Jetzt ist der 26-Jährige also Rekordhalter, nachdem er weite Teile der Vorrunde noch von der Bank aus hatte erleben müssen. Als Nummer zwei hinter Labrovic. Weil Dahmen zu Saisonbeginn verletzt war und der Kroate überzeugte. Labrovic war als Herausforderer von Dahmen zum FCA gewechselt, nicht als klare Nummer eins. Die hatte er sich zunächst gesichert, sie im Winter aber wieder abgeben müssen. Mit Konsequenzen: Labrovic wurde nur auf Abruf für den kroatischen Kader nominiert. Ein weiterer Rückschlag.

Die Augsburger Verantwortlichen sind jedenfalls froh, dass sich die einstige Problemstelle im Tor mittlerweile erledigt hat. „Auf dieser Position sind wir gut aufgestellt“, sagte Jurendic. Dahmen hat noch einen Vertrag bis 2026, Labrovic gar bis 2029. Momentan liegt Dahmen vor dem Kroaten. Und hat auch großen Anteil, dass der FCA das drittbeste Bundesligateam in diesem Kalenderjahr ist - nach den Bayern und Leverkusen. Viele Gründe zu feiern also.

Gab es nur noch ein Detail zu klären: Wer muss nun wem einen ausgeben? Der Rekordtorwart oder seine Kollegen? „Wir geben dem mit Sicherheit keinen aus, wenn dann muss der uns einen ausgeben“, sagte Stürmer Phillip Tietz und lachte. Dahmen gab der Forderung nach. Es werde wohl ein gemeinsames Essen werden, sagte er und verschwand gut gelaunt in den Abend.