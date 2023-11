Traumtor gegen Hoffenheim: Der FCA-Kapitän bittet zum Tanz

Plus Ermedin Demirovic steht derzeit stellvertretend für das neu gewonnene Selbstbewusstsein des FC Augsburg. Mit einem Traumtor erzielt er den 1:1-Endstand gegen Hoffenheim.

Natürlich war auch Ermedin Demirovic geschockt von dem Böllerwurf aus der Gästekurve. Hatte der Kapitän des FC Augsburg doch 200 Schüler des Frère-Roger-Kinderzentrums in Oberhausen zum Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim eingeladen. Er hatte die Karten im Südblock der WWK-Arena selbst bezahlt. Die Sitzplätze waren weit genug entfernt von der Detonation. Glücklicherweise.

Trotzdem sprach Demirovic nach der Partie in der Mixedzone von einer Katastrophe, sagte: „So etwas gehört nicht zum Fußball.“ Es dauerte ein bisschen, bis er sich wieder auf die Analyse des 1:1 (0:1)-Unentschieden konzentrieren konnte.