Was beim FCA unter Sandro Wagner alles anders ist

Verschiebbar ist sie, die neue Videoleinwand auf dem Gelände des FC Augsburg. Sie kann an den Rand des Platzes geschoben werden, auf dem die Mannschaft gerade trainiert. Riesig ist sie zudem und recht teuer. Wohl mehr als 100.000 Euro soll sie gekostet haben, stand aber auf der Wunschliste von Sandro Wagner. Die Videowand ist eine der Neuerungen unter dem neuen Coach.

Der Trainer möchte unmittelbar am Spielfeldrand vorführen können, was ihm gefällt und was eben nicht. In den Alltag des Fußball-Bundesligisten zieht so immer mehr Technik ein. Eine Drohne wird schon länger zu Analysezwecken der Einheiten eingesetzt, nun aber können die Daten in Echtzeit genutzt werden.

Der Bundesligist hat zudem einige iPads an die Spieler verteil, die zur taktischen Schulung genutzt werden. Aufzeichnungen vom Training und der Spiele sollen dort stets abrufbar sein. Die Sportbild hat als erstes darüber berichtet. Es ist aber nach Informationen unserer Redaktion nicht der Fall, dass jeder Akteur sein eigenes iPad bekommen habe. Wagner soll bereits mehrfach die technischen Hilfsmittel in der täglichen Arbeit genutzt haben.

Der FCA hätte Beljo gerne behalten

Am Freitag (17 Uhr) kann Wagner beim Regionalligisten FC Memmingen im zweiten Testspiel beobachten, wie weit er bereits mit der taktischen Schulung seiner Mannschaft ist. Vor einer Woche hatten die Augsburger ihren Auftakt mit 9:0 beim TSV Gersthofen gewonnen. Am Samstag (16 Uhr) beim SC Austria Lustenau wartet bereits die nächste Partie. Wagner möchte möglichst allen Akteuren in diesen beiden Partien Spielzeit geben. Elias Saad trainierte zuletzt nur dosiert, da er zu Wochenbeginn erkrankt fehlte.

Nicht mehr dabei sein wird dann Dion Beljo, dessen Transfer zu Dinamo Zagreb der FCA am Mittwochabend bekannt gab. Im Januar 2023 war der Stürmer aus Kroatien nach Augsburg gewechselt, nun also die Rückkehr in seine Heimat. In der vergangenen Saison war der 23-Jährige zu Rapid Wien ausgeliehen gewesen und hatte dort überzeugt. Beim FCA hatte er sich zuvor nicht durchsetzen können.

Dion Beljo wird in seine kroatische Heimat zurückkehren. Foto: Christian Kolbert, dpa

Gerne hätten die Augsburger ihn nun behalten und ihm eine weitere Bewährungschance geboten. Beljo aber entschied sich anders, auch Wagner und Geschäftsführer Michael Ströll konnten ihn nicht mehr überzeugen. Wohl auch, weil er sich in seiner ersten Phase beim FCA nicht immer richtig wertgeschätzt fühlte. „Wir haben Dion nach seiner Leihe zu Rapid Wien zum Start der Vorbereitung eine Perspektive beim FCA aufgezeigt und mehrere Gespräche geführt. Er hat allerdings den Wunsch geäußert, in seine Heimat zurückkehren zu wollen“, sagte Ströll.

Für Massengo ist die Bundesliga ein großer Anreiz

Immerhin soll der Transfer dem FCA eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro einbringen, durch mögliche Boni könnte die Summe auf bis zu 7,5 Millionen Euro anwachsen. Sollte Beljo weiterverkauft werden, soll sich der FCA eine Beteiligung von 15 Prozent gesichert haben. „Für mich beginnt bei Dinamo Zagreb eine neue Zeit und ich freue mich wieder in der Heimat zu sein“, sagte Beljo.

Nach seinem Abgang werden sich die Augsburger verstärkt um neues Personal in der Offensive bemühen. Eine Stelle im Angriff soll noch besetzt werden, dann dürften die Zugänge weitgehend erledigt sein. Zu Wochenbeginn hatte der FCA den Transfer von Han-Noah Massengo finalisiert. Der Franzose hat einen Vertrag bis Sommer 2030 unterschrieben. Der 24-Jährige wechselt vom Premier-League-Aufsteiger FC Burnley in die Bundesliga. „In den vergangenen Jahren hat der FCA gezeigt, dass sich Spieler hier hervorragend weiterentwickeln können. Die Bundesliga ist für mich ein großer Anreiz“, sagte Massengo, der vornehmlich im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden soll.