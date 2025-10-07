FC Augsburg - VfL Bochum live im TV und Stream: Läuft das DFB-Pokalspiel auch im Free-TV?

Die zweite Runde des DFB-Pokals 25/26 beginnt am 28. Oktober 2025. Nach dem Auftakt mit 64 teilnehmenden Mannschaften sind nun noch 32 Teams im Wettbewerb vertreten. Unter ihnen befindet sich auch der FC Augsburg, der sich in der ersten Runde gegen den Halleschen FC durchgesetzt hat.

Augsburg gewann die Partie in Halle mit 2:0. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Steve Mounié die Gäste in der 52. Minute in Führung. In der Schlussphase erhöhte Samuel Essende auf 2:0. Der Hallesche FC erspielte sich zwar mehrere Gelegenheiten, konnte diese letztlich aber nicht nutzen.

In der zweiten Runde trifft der FC Augsburg nun auf den VfL Bochum. Die Mannschaft aus der 2. Bundesliga setzte sich in der ersten Runde beim BFC Dynamo mit 3:1 nach Verlängerung durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden, ehe Bochum in der Verlängerung zwei weitere Treffer erzielte. Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum entscheidet über den Einzug ins Achtelfinale des Wettbewerbs.

Wann findet das Spiel zwischen dem FCA und Bochum statt? Wo gibt es die Pokal-Begegnung im Free-TV und Stream zu sehen? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung für Sie zusammengetragen.

FC Augsburg – VfL Bochum heute im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Der Spielplan des DFB-Pokals 25/26 sieht die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum für Dienstag, den 28. Oktober 2025, vor. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr in der WWK Arena in Augsburg. Die Sportstätte bietet Platz für 30.660 Zuschauerinnen und Zuschauer.

FCA gegen Bochum live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde des DFB-Pokals 25/26

In der DFB-Pokalsaison 2025/26 zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF insgesamt 15 Partien in der Live-Übertragung. Zum Sendepaket zählen beide Halbfinals sowie das Finale. Zusätzlich ist in jeder Pokalrunde die Übertragung von mindestens zwei weiteren Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen geplant.

Das Pokalspiel zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum wird hingegen nicht im Free-TV gezeigt. Die Übertragung der Partie erfolgt exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky sowie den Streamingdienst WOW. Allerdings haben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Rechte an der Nachberichterstattung, sodass Spielzusammenfassungen im Anschluss kostenlos angesehen werden können.

Hier haben wir alle Eckdaten rund um das Spiel zwischen Augsburg und Bochum im DFB-Pokal 25/26 noch einmal im kompakten Überblick:

Spiel: FC Augsburg vs. Fortuna Düsseldorf, DFB-Pokal 25/26, 2. Runde

Datum: 28. Oktober 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: WWK Arena

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Wow

FC Augsburg vs. VfL Bochum im DFB-Pokal 2025/26: Bilanz der beiden Teams

Wenn der FC Augsburg am 28. Oktober 2025 im DFB-Pokal auf den VfL Bochum trifft, ist es nicht das erste Mal, dass die beiden Vereine gegeneinander spielen. Nach Angaben von kicker.de standen sich Augsburg und Bochum bislang elfmal gegenüber. Acht dieser Partien fanden in der Bundesliga statt, zwei Begegnungen wurden in der 2. Bundesliga ausgetragen. Auch im DFB-Pokal kam es bereits zu einem Aufeinandertreffen, in welchem sich Bochum im Elfmeterschießen knapp gegen den FCA durchsetzen konnte.

Die Bilanz der bisherigen Spiele zeigt ein jedoch ausgeglichenes Verhältnis: Vier Siege gehen auf das Konto des FC Augsburg, ebenso viele auf das des VfL Bochum. Drei Partien endeten ohne Sieger.