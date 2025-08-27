FC Augsburg vs. FC Bayern: Alle Spiele & Highlights – wie oft hat Bayern gegen den FCA verloren?

Wenn der FC Augsburg gegen den FC Bayern München antritt, herrscht in der Fuggerstadt zumeist Ausnahmezustand. Für die Augsburger steht dann eines der Spiele des Jahres an. Kein Wunder, denn das Duell bringt vieles mit, was den Fußball ausmacht: große Emotionen durch den Derbycharakter, das Duell David gegen Goliath mit der verbundenen Chance einer Sensation sowie eine lange Tradition und damit ein gut gefülltes Geschichtsbuch. Vor der neuerlichen Auflage des Derbys zum 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 werfen wir einen Blick zurück.

FC Augsburg vs. FC Bayern in der Statistik

Der FC Augsburg gegen den FC Bayern München: Das ist ein Traditionsduell. Am 22. August 1943 trafen die beiden bayerischen Fußballklubs zum ersten Mal aufeinander, wie der Datenbank von fussballdaten.de zu entnehmen ist. Damals siegte der FC Augsburg, zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Namen BC Augsburg, in der 1. Runde des DFB-Pokals mit 3:0. Alle drei Treffer erzielte der Verteidiger Wilhelm Dziarstek.

Es folgten bis heute 62 weitere Duelle zwischen den Augsburgern und den Münchnern. Aktuell treffen die beiden Klubs mindestens zweimal in der Saison aufeinander, da sie beide in der Bundesliga spielen.

Aufeinandertreffen : 63

Erstes Duell : 22. August 1943 (3:0 für den FC Augsburg im DFB-Pokal)

Letztes Duell : 4. April 2025 (3:1 für den FC Bayern in der Bundesliga)

Wie oft hat der FC Bayern gegen den FC Augsburg verloren?

Sechs Aufeinandertreffen des FC Augsburg und des FC Bayern endeten mit einem Unentschieden. Von den restlichen 57 Duellen konnte der deutsche Rekordmeister eine beträchtliche Mehrheit für sich entscheiden. Die Bayern gewannen 44 Spiele. Immerhin 13-mal endeten die Derbys mit einem Sieg für den FC Augsburg. Die letzte Überraschung liegt rund drei Jahre zurück: Am 17. September 2022 schlug der FCA den großen Rivalen aus München in der WWK Arena mit 1:0.

FC Augsburg FC Bayern München Siege 13 44 Remis 6 6 Tore 75 172

FC Bayern gegen FC Augsburg: Es gab zahlreiche Highlight-Spiele

Das torreichste Duell der letzten Jahre stieg am 11. März 2023. Am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 siegten die Bayern in der Allianz Arena mit 5:3. Zwar hatte Mergim Berisha die Augsburger in der 2. Minute früh in Führung gebracht, zur Pause stand es allerdings 4:1 für die Gastgeber, wie im kicker-Liveticker nachzulesen ist. Noch torreicher waren nur zwei Aufeinandertreffen der beiden Vereine: der 8:1-Sieg der Bayern in Augsburg 1947 und der 5:4-Sieg des deutschen Rekordmeisters in München 1956.

Fans des FC Augsburg werden sich gern an den 9. Mai 2015 zurückerinnern. An jenem Samstag gewann der FCA mit 1:0 in der Allianz Arena. Der erste und bis heute einzige Erfolg der Fuggerstädter in der aktuellen Heimspielstätte der Münchner – zumindest bei Spielen gegen den FC Bayern. Raúl Bobadilla erzielte im zweiten Durchgang das goldene Tor, Bayerns damaliger Torwart Pepe Reina hatte bereits in der 13. Spielminute die Rote Karte gesehen.

Aus Sicht der Bayern-Fans dürften die beiden Derbys aus dem Jahr 2017 in Erinnerung geblieben sein, bei denen der FC Bayern den FC Augsburg bei zwei Heimspielen mit einem 6:0 und einem 3:0 zurück nach Augsburg schickte. Das 6:0 stellt den höchsten Sieg der Bayern gegen den FC Augsburg dar – zusammen mit den beiden 6:0-Siegen in den Jahren 1983 und 1957. Ebenfalls ein Highlight für die Anhänger des deutschen Rekordmeisters: Zwischen dem 26. Oktober und dem 29. Oktober gelangen dem FC Bayern zwei Siege über den FCA in drei Tagen. Zunächst siegten die Bayern in der 2. Runde des DFB-Pokals mit 3:1 in der Allianz Arena, dann mit 3:1 in der Bundesliga in Augsburg.

1953 war aus Augsburger Sicht das erfolgreichste Jahr im direkten Duell. Der FCA konnte beide Spiele der Oberliga Süd für sich entscheiden. Es gelangen ein 2:1- und ein 1:0-Heimsieg.

FC Augsburg vs. FC Bayern: Alle Spiele im Überblick

Die meisten Duelle (28) des FC Augsburg und des FC Bayern fanden im Rahmen der Bundesliga statt. Diese Spiele gehen auf die Zeit nach dem Aufstieg des FCA ins deutsche Fußball-Oberhaus in der Saison 2010/11 zurück. Zu zahlreichen Derbys kam es auch viele Jahrzehnte zuvor. Von 1943 bis 1963 trafen die beiden Klubs regelmäßig in der Oberliga Süd aufeinander, damals mit vier weiteren Staffeln die höchste Spielklasse im deutschen Fußball, wie im Historie-Bereich des Deutschen Fußball-Bund (DFB) erklärt wird. 27 Partien wurden in diesem Rahmen ausgetragen.

Alle Spiele zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern in der Übersicht. Einige Partien bestritten die Augsburger noch unter dem Namen „BC Augsburg“. Die Daten stammen von fussballdaten.de.

Datum Heim Gast Ergebnis Wettbewerb 4. April 2025 FCA Bayern 1:3 Bundesliga (28. Spieltag) 22. November 2025 Bayern FCA 3:0 Bundesliga (11. Spieltag) 27. Januar 2024 FCA Bayern 2:3 Bundesliga (19. Spieltag) 27. August 2023 Bayern FCA 3:1 Bundesliga (2. Spieltag) 11. März 2023 Bayern FCA 5:3 Bundesliga (24. Spieltag) 19. Oktober 2022 FCA Bayern 2:5 DFB-Pokal (2. Runde) 17. September 2022 FCA Bayern 1:0 Bundesliga (7. Spieltag) 9. April 2022 Bayern FCA 1:0 Bundesliga (29. Spieltag) 19. November 2021 FCA Bayern 2:1 Bundesliga (12. Spieltag) 22. Mai 2021 Bayern FCA 5:2 Bundesliga (34. Spieltag) 20. Januar 2021 FCA Bayern 0:1 Bundesliga (17. Spieltag) 8. März 2020 Bayern FCA 2:0 Bundesliga (25. Spieltag) 19. Oktober 2019 FCA Bayern 2:2 Bundesliga (8. Spieltag) 15. Februar 2019 FCA Bayern 2:3 Bundesliga (22. Spieltag) 25. September 2018 Bayern FCA 1:1 Bundesliga (5. Spieltag) 7. April 2018 FCA Bayern 1:4 Bundesliga (29. Spieltag) 18. November 2017 Bayern FCA 3:0 Bundesliga (12. Spieltag) 1. April 2017 Bayern FCA 6:0 Bundesliga (26. Spieltag) 29. Oktober 2016 FCA Bayern 1:3 Bundesliga (9. Spieltag) 26. Oktober 2016 Bayern FCA 3:1 DFB-Pokal (2. Runde) 14. Februar 2016 FCA Bayern 1:3 Bundesliga (21. Spieltag) 12. September 2015 Bayern FCA 2:1 Bundesliga (4. Spieltag) 9. Mai 2015 Bayern FCA 0:1 Bundesliga (32. Spieltag) 13. Dezember 2014 FCA Bayern 0:4 Bundesliga (15. Spieltag) 5. April 2014 FCA Bayern 1:0 Bundesliga (29. Spieltag) 4. Dezember 2013 FCA Bayern 0:2 DFB-Pokal (Achtelfinale) 9. November 2013 Bayern FCA 3:0 Bundesliga (12. Spieltag) 11. Mai 2013 Bayern FCA 3:0 Bundesliga (33. Spieltag) 18. Dezember 2012 FCA Bayern 0:2 DFB-Pokal (Achtelfinale) 8. Dezember 2012 FCA Bayern 0:2 Bundesliga (16. Spieltag) 7. April 2012 Bayern FCA 2:1 Bundesliga (29. Spieltag) 6. November 2011 FCA Bayern 1:2 Bundesliga (12. Spieltag) 7. Oktober 1983 FCA Bayern 0:6 DFB-Pokal (2. Runde) 6. Mai 1964 FCA Bayern 1:5 Regionalliga Süd (22. Spieltag) 5. Oktober 1963 Bayern FCA 4:1 Regionalliga Süd (9. Spieltag) 9. Februar 1963 Bayern FCA 3:1 Oberliga Süd (22. Spieltag) 21. Oktober 1962 FCA Bayern 2:3 Oberliga Süd (7. Spieltag) 10. Dezember 1961 Bayern FCA 4:3 Oberliga Süd (16. Spieltag) 6. August 1961 FCA Bayern 3:1 Oberliga Süd (1. Spieltag) 25. Januar 1959 Bayern FCA 4:0 Oberliga Süd (18. Spieltag) 31. August 1958 FCA Bayern 1:6 Oberliga Süd (3. Spieltag) 23. Februar 1958 FCA Bayern 1:2 Oberliga Süd (25. Spieltag) 13. Oktober 1957 Bayern FCA 6:0 Oberliga Süd (10. Spieltag) 28. April 1957 FCA Bayern 1:1 Oberliga Süd (27. Spieltag) 11. November 1956 Bayern FCA 5:4 Oberliga Süd (12. Spieltag) 13. März 1955 FCA Bayern 4:1 Oberliga Süd (24. Spieltag) 31. Oktober 1954 Bayern FCA 1:2 Oberliga Süd (9. Spieltag) 30. Januar 1954 Bayern FCA 1:1 Oberliga Süd (22. Spieltag) 27. September 1953 FCA Bayern 1:0 Oberliga Süd (7. Spieltag) 25. April 1953 FCA Bayern 2:1 Oberliga Süd (30. Spieltag) 14. Dezember 1952 Bayern FCA 3:0 Oberliga Süd (15. Spieltag) 30. Dezember 1950 Bayern FCA 2:1 Oberliga Süd (18. Spieltag) 20. August 1950 FCA Bayern 1:4 Oberliga Süd (1. Spieltag) 26. Februar 1950 Bayern FCA 3:4 Oberliga Süd (23. Spieltag) 23. Oktober 1949 FCA Bayern 2:0 Oberliga Süd (6. Spieltag) 8. Mai 1949 Bayern FCA 4:1 Oberliga Süd (30. Spieltag) 19. Dezember 1948 FCA Bayern 0:0 Oberliga Süd (14. Spieltag) 20. April 1947 FCA Bayern 1:8 Oberliga Süd (26. Spieltag) 17. November 1946 Bayern FCA 5:1 Oberliga Süd (8. Spieltag) 26. Mai 1946 Bayern FCA 5:1 Oberliga Süd (27. Spieltag) 20. Januar 1946 FCA Bayern 2:2 Oberliga Süd (12. Spieltag) 22. August 1943 FCA Bayern 3:0 DFB-Pokal (1. Schlussrunde)

FCA vs. FCB: Die Rekordspieler des Derbys

Aus Sicht der Augsburger dürfte man froh sein, dass die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Bayern der Vergangenheit angehört. Der FCA war einer der Lieblingsgegner des Polen. Er traf laut fussballdaten.de 16-mal gegen die Rot-Grün-Weißen. Der beste Torschütze des Duells aus Augsburger Sicht ist eine echte FCA-Legende: Ulrich Biesinger. Nach dem gebürtigen Augsburger, der 2011 in der Fuggerstadt verstarb, ist mittlerweile die Fantribüne benannt.

Thomas Müller absolvierte die meisten Derbys gegen den FCA für die Bayern. Auf Augsburger Seite tut sich hier Daniel Baier hervor, der aber schon bald von Jeffrey Gouweleeuw überholt werden könnte.

Die Rekordspieler des Duells FC Augsburg gegen FC Bayern München im Überblick.

FC Augsburg FC Bayern Meiste Spiele Daniel Baier (16) Thomas Müller (30) Meiste Tore Ulrich Biesinger (8) Robert Lewandowski (16) Meiste Vorlagen Daniel Baier, Michael Gregoritsch, Jeffrey Gouweleeuw (je 2) Thomas Müller, Franck Ribéry (je 7)