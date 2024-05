FC Augsburg

vor 24 Min.

Warum diese Spielzeit für den FCA eine Saison der Extreme ist

Plus Mit dem Auswärtsspiel bei Leverkusen endet für den FCA eine Spielzeit mit Ausschlägen nach oben und unten. In der Liga hat der Klub negative und positive Rekorde aufgestellt.

Von Johannes Graf

In den vergangenen Tagen geisterte mal wieder dieses 1:8 beim FC Augsburg umher. An den letzten Spieltag der Saison 2018/19 hat der Fußball-Bundesligist besonders schlechte Erinnerungen. Die Saison war gelaufen, der Klassenerhalt geschafft, doch dieses Spiel hinterließ Spuren. Bis heute ist die Niederlage von vor fünf Jahren die höchste, die der FCA in der ersten Liga kassiert hat, ein negativer Rekord also. Größte Pessimisten mutmaßen, Ähnliches könnte den Augsburgern am letzten Spieltag dieser Saison bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) widerfahren. Andererseits bietet sich beim Meister die Chance, mit einem Sieg eine Serie zu beenden. Würde passen, denn diese Spielzeit war aus FCA-Sicht eine der Extreme.

Siegesserie Nach dem 3:1 beim VfL Wolfsburg Mitte März hatte der FCA einen Rekord eingestellt. Vier Siege hatte er zuvor nur einmal in 13 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit geschafft. Die Chance war riesig, als Augsburg das abstiegsbedrohte Köln empfing. Der fünfte Sieg in Serie misslang jedoch, 1:1 endete die Partie. Eine ähnlich beeindruckende Reihe hatte der FCA mit dem Wechsel von Trainer Enrico Maaßen zu Jess Thorup vollbracht. Sechs Spiele blieb Augsburg ungeschlagen, holte drei Siege und drei Unentschieden.

