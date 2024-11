FC Augsburg Warum Elvis Rexhbecaj an ein Ende der FCA-Auswärtsmisere glaubt

Der Mittelfeldspieler stand bislang in jeder Partie dieser Saison in der Augsburger Startelf. Trainer Thorup schätzt seine Qualitäten. Mit dem Spiel in Wolfsburg geht es für Rexhbecaj in die Heimat.