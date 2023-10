FC Augsburg

Warum sich die Entscheidung über Maaßens Zukunft hinzieht

Plus Die Verantwortlichen des FCA haben bislang keine Antwort auf die Frage gegeben, ob sie mit Trainer Enrico Maaßen weitermachen wollen. Das lässt einige Schlüsse zu.

Von Johannes Graf

Auf dem Parkplatz vor der Augsburger Arena haben sich die Buchenbäumchen teils rötlich verfärbt. Manches Blatt rieselt schon auf den körnigen Asphalt. Es herbstelt. Jene Jahreszeit also, in der Verantwortliche eines Fußball-Bundesligisten eine erste Zwischenbilanz einer Saison ziehen. In der sie analysieren und überlegen, ob der Weg denn der richtige ist, den ihre Mannschaft seit Saisonbeginn eingeschlagen hat. Beim FC Augsburg bestehen diesbezüglich berechtigte Zweifel. Dass der Verjüngungsprozess, einhergehend mit einem personellen Umbruch, gewaltig war, dessen mussten sich alle bewusst sein. Doch glaubten sie, das eine schaffen zu können, ohne das andere zu lassen. Also die Mannschaft umzugestalten, zugleich aber regelmäßig zu punkten. Daran ist Enrico Maaßen, 39, bislang gescheitert. Und mehr denn je stellt sich die Frage, ob der Trainer noch die Chance erhalten wird, den FCA auf Kurs zu bringen.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic sieht sich zu Veränderungen gezwungen

Unter den Eindrücken der jüngsten Niederlage gegen Aufsteiger Darmstadt 98 und dem anhaltenden Abwärtstrend der vergangenen Wochen und Monate sehen sich die Verantwortlichen, allen voran Sportdirektor Marinko Jurendic und Geschäftsführer Michael Ströll, zu Veränderungen gezwungen. An Stellschrauben müsse man drehen, meinte Jurendic nach dem 1:2 am Samstag. Ob mit dem Trainer eine Schraube komplett getauscht wird, diese Frage ließ er offen. Jurendic, der eher rational denn emotional entscheidet, wollte sich vom Trainer erklären lassen, welche Lehren dieser aus den vergangenen sieben Spielen gezogen habe. Wollte wissen, was er anders machen möchte, um Auftritte wie jenen gegen Darmstadt zu vermeiden. Und wie der Plan aussehen kann, der am Saisonende zumindest den Klassenerhalt sichern kann.

