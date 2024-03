Was passierte zwischen St.-Pauli-Anhängern und FCA-Fans in Göttingen?

Die Fanhilfen des FC Augsburg und des FC St. Pauli kritisieren die mediale und polizeiliche Darstellung der Vorkommnisse beim Aufeinandertreffen zweier Fangruppen der beiden Vereine in Göttingen.

Auf der Rückreise vom Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg gab es zwischen Anhängern des FC St. Pauli und des FC Augsburg (der FCA hatte am Samstag in Wolfsburg gespielt) einen Zwischenfall auf dem Bahnhof in Göttingen, wo sich die Reisewege kreuzten.

In der Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Hannover heißt es dazu: „Im Verlauf der abendlichen Abreisephase der heutigen Fußballbegegnungen im Bahnhof Göttingen kam es zu einem Aufeinandertreffen zwischen rund 60 aggressiven Anhängern der Fußballklubs des FC Augsburg und des FC St. Pauli. Infolge der Auseinandersetzung kam es aus beiden Fangruppierungen heraus zu Würfen von Glasflaschen durch gewaltbereite Personen, bei denen nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Den Einsatzkräften der Bundespolizei und der Landespolizei Niedersachsen gelang es, die gewaltbereiten Fangruppierungen bis zur Weiterreise voneinander getrennt zu halten. Anschließend konnten mehrere Tatverdächtige zu den Flaschenwürfen anhand der Videoüberwachung festgestellt werden.“

Nach den Recherchen unserer Redaktion ging das aggressive Verhalten von den Fans des FC St. Pauli aus. Darum die Wortwahl „St.-Pauli-Chaoten“ und „ausrasten“.

Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Polizei später die rund 140 St.-Pauli-Fans im Bahnhof Hannover aus dem Zug holte, einer Sichtkontrolle unterzog und bei einigen Personen auch die Personalien aufnahm. Wie die Polizei mitteilte, wird gegen acht Personen nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch ermittelt. Die FCA-Fans konnten ihre Reise von Göttingen aus mit Verspätung, aber ohne weitere Kontrollen fortsetzen.

Polizei ermittelt gegen acht St.-Pauli-Anhänger

Die Fanhilfe St. Pauli stellt die Situation so dar: „Bei einem planmäßigen Halt am Bahnhof Göttingen begaben sich einige St.-Pauli-Fans auf den Bahnsteig, um zu rauchen und frische Luft zu schnappen. An einem Gleisbereich kam es im Anschluss wohl zu Wortgefechten mit anderen Personen. Warum dies geschah, ist bisher jedoch ungeklärt. Die Polizei gibt an, es habe sich um Augsburger Fans gehandelt. Ob dies der Fall war, blieb ebenfalls unklar, da die Personen keinerlei Fanbekleidung trugen. Die auf dem Bahnsteig anwesenden Polizisten/-innen zogen schnell eine Polizeikette und setzten unverzüglich Pfefferspray ein. Zu einem Aufeinandertreffen beider Lager kam es zu keinem Zeitpunkt, jedoch soll es vereinzelt zu Flaschenwürfen gekommen sein. Ob dies tatsächlich zutrifft, ist bisher abschließend nicht geklärt. Die Polizei selbst gibt jedoch an, dass keinerlei Verletzte zu verzeichnen waren. Es bleiben hier also viele Fragen offen. Klar ist, die St.-Pauli-Fans ließen sich richtigerweise nicht auf weitere Provokationen ein und bestiegen den Zug erneut. Zu diesem Zeitpunkt schien die Situation voll geklärt und befriedet.“ Den Polizeieinsatz in Hannover bezeichnete die Fanhilfe als nicht verhältnismäßig.

Lesen Sie dazu auch

Nach unseren Recherchen kam es sehr wohl zu Flaschenwürfen, wie es die Polizei auch vermeldete.

Drei FCA-Fans werden durch Einsatz von Pfefferspray verletzt

Die Rot-Grün-Weiße Hilfe aus Augsburg schreibt zu dem Vorfall: „So berichten uns im Zug befindliche FCA-Fans davon, dass sie auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel in Wolfsburg bereits vor einem planmäßigen Umstieg in Göttingen von Polizeikräften im ICE begleitet wurden. Dies erfolgte laut den Polizeibeamten, da es bei einem Umstieg zu einem Aufeinandertreffen mit anderen Fans kommen könnte. In Göttingen verließen die Augsburger Anhänger den Zug, um zu ihrem Anschlusszug zu gelangen. Zeitgleich stiegen Fans des FC St. Pauli aus einem anderen ICE für eine Raucherpause aus. Gezielte Flaschenwürfe konnte uns die circa 20 Personen umfassende Gruppe FCA-Fans ebenso wenig bestätigen wie ein von der Augsburger Allgemeinen berichtetes Ausrasten der St.-Pauli-Fans oder Angriffe auf die Augsburger Fans. Kein Wunder, gibt es doch zwischen Fans beider Vereine keine negativen Berührungspunkte oder Rivalitäten. Anders als von der Braun-Weißen Hilfe beschrieben, gab es jedoch Geschädigte am Bahnhof in Göttingen. Drei FCA-Fans wurden durch den Einsatz von Pfefferspray vonseiten der Polizei verletzt.“

Rot-Grün-Weiße Hilfe kritisiert Berichterstattung

Kritik äußerte die Rot-Grün-Weiße Hilfe auch über die Berichterstattung über den Vorfall am Bahnhof Buchloe, als Linzer Hooligans einen Zug mit FCA-Fans gestürmt hatten, die die befreundete Fanszene von Austria Lustenau bei einem Spiel in Lustenau gegen Blau-Weiß Linz besucht hatte. Besonders die Überschrift „Waren FCA-Fans an einer Massenschlägerei im Allgäu beteiligt?“ verurteilte die Fanvertretung als suggestive Fragestellung.