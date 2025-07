Wegen Sandro Wagner: Sky-Experte Didi Hamann tippt den FCA in die obere Tabellenhälfte

Der FC Augsburg und Dietmar Hamann - das ist eine über Jahre gewachsene Beziehung. Denn lange Zeit war für den Ex-Nationalspieler und heutigen TV-Experten klar, dass der FCA im Vorfeld einer Saison zu den Absteigern zu zählen ist. Es kam bekanntlich immer anders, und seit einiger Zeit hat der 51-Jährige Augsburg nicht mehr als Absteiger gelistet. Bei einer Diskussionsrunde seines Senders Sky schlug Hamann nun gänzlich andere Töne an: Für ihn ist der FCA mittlerweile ein Kandidat für „die obere Tabellenhälfte“, wenn gewisse Dinge zutreffen.

Hamann sieht vor allem die Verpflichtung von Sandro Wagner als starkes Signal: „Die große Geschichte ist die von Sandro Wagner. Er hat den DFB verlassen, um seine erste Bundesliga-Station in Augsburg zu machen.“ Dass der FCA Wagner geholt und sich dafür von Jess Thorup getrennt habe, obwohl der Verein auf Rang 12 seine tabellarischen Ziele erfüllt hat - ebenfalls ein Ausrufezeichen. „Es ist mutig von Geschäftsführer Michael Ströll, nach seiner sehr guten Saison den Trainer zu wechseln. Das zeigt den Fans, dass man Ansprüche hat.“ Auch Sportdirektor Marinko Jurendic musste nach der Spielzeit gehen, für ihn kam Benjamin Weber vom SC Paderborn.

Sky-Experte Didi Hamann über Sandro Wagner: „Er hat ein Gespür für die Mannschaft“

Das Ziel formulieren alle Beteiligten beim FCAvnun gleichermaßen: Mutiger und attraktiver soll es sein, was Augsburg künftig zeigt. Auch die Jugend soll stärker als bisher eingebunden werden, die beispielhaft durch die großen Talente Noahkai Banks und Mert Kömür vertreten ist. Wagner hat der Mannschaft schon in seinen ersten Tagen ein anderes Konzept verordnet. Stürmer Phillip Tietz etwa sagte, dass ihm der Kopf rauche ob der vielen Inhalte, die in den ersten Tagen von Wagner vermittelt werden.

Es ist ein ambitioniertes Projekt - und eines, das nach Ansicht von Hamann klappen kann: „Sandro Wagner hat ein Gespür für die Mannschaft. Wenn er das so hinbringt, sehe ich die Augsburger in der oberen Tabellenhälfte.“ Das dürften die Fans des FC Augsburg gerne hören - auch wenn Hamann mit seinen Tipps bekanntlich in der Vergangenheit nicht immer richtig lag.