Wie Ex-FCA-Stürmer Alfred Finnbogason in Island beurteilt wird

Alfred Finnbogason ist der bekannteste Isländer in Augsburg. Unser Autor, selbst Isländer, erzählt, wie der Stürmer und Augsburg in ihrer Heimat gesehen werden.

Ich habe jetzt zwei Monate als Gastjournalist bei der Augsburger Allgemeinen verbracht. Bevor ich hierher kam, kannte ich Augsburg nur wegen Alfreð Finnbogason. Und im Gegenzug ist Alfreð das, was vielen Augsburgern als erstes in den Sinn kommt, wenn sie von Island hören.

Fußball ist meine große Leidenschaft, und deshalb weiß ich normalerweise, welche Vereine in der deutschen Bundesliga spielen. Ich habe Geografie anhand von Fußballvereinen gelernt. Und Augsburg war schon vor Alfreð in der Bundesliga. Aber Alfreð ist derjenige, der Augsburg auf die isländische Landkarte gebracht hat.

Eine kurze Erklärung: In Island werden die Nachnamen in den meisten Fällen aus dem Vornamen des Vaters, gefolgt vom Sohn, gebildet. Alfreð ist also der Sohn von Finnbogi (der im Übrigen Alfreðsson heißt). Wir verwenden Vornamen oder den vollständigen Namen - niemals den Nachnamen allein, es sei denn, es handelt sich um einen Scherz. Deshalb sprechen wir normalerweise von Alfreð Finnboga (weil wir uns nicht die Mühe machen, Sohn zu sagen)

Wenn sportinteressierte Augsburger an Island denken, dann oft zuerst an Finnbogason, wie Sie ihn nennen, dann an unsere Hauptstadt Reykjavík und dann alles andere. Wenn ich Augsburger treffe, sage ich, dass ich aus Island komme, und ihre Gesichter leuchten auf und sie sagen: "Finnbogason!"

Alfreð Finnboga ist nicht nur der gemeinsame Nenner, wenn sich Fußballfans zufällig in der Straßenbahn treffen. Die isländische Kulturministerin Lilja Alfreðsdóttir und die aus Augsburg stammende Bundeskulturministerin Claudia Roth trafen sich kürzlich in Berlin. Nach diesem Treffen sagte Lilja dem Morgunblaðið, der großen isländischen Tageszeitung: "Wir hatten ein langes Treffen, fast 1,5 Stunden, das sehr interessant war. Sie wusste alles über den Fußballer Alfreð Finnbogason und Daði Frey, den Musiker, der am Eurovision Song Contest teilgenommen hat. Sie sprach viel darüber, wie angesehen Alfreð beim FC Augsburg war und wie traurig sie waren, ihn gehen zu sehen."

Es ist aufschlussreich, nach Augsburg zu kommen und zu spüren, wie sehr Alfreð respektiert wird. Ein Hotelier aus der Region, aus der ich komme, kennt Alfreð und hat Zeit mit ihm in Augsburg verbracht. Er hat mir erzählt, dass Alfreð auf den Straßen von Augsburg wie ein König begrüßt wurde. Und ich war ein wenig überrascht, aber auch bescheiden, als die Augsburger Allgemeine eine kurze Geschichte schrieb, nachdem ich ihr erzählt hatte, dass Alfreð für seinen neuen Verein, Lyngby BK in Dänemark, ein Tor geschossen hatte.

Finnbogason spielte in Island meist die zweite Geige

Fans, die ich getroffen habe, fragten, ob seine Aussagen aus Interviews stimmen, dass Island so klein ist (375.000 Einwohner - ähnlich wie Augsburg), dass man immer eine Verbindung zu einem anderen finden kann. Die logische Frage war also, ob ich Alfreð kenne. Die Antwort ist: Ja, ich kann Zeit damit verbringen, Beziehungen zu finden, aber nein - ich kenne ihn nicht persönlich.

Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich Alfreð in Island nie als hoch angesehen empfunden. Ich betrachte ihn als den Mann im Schatten, und meine Freunde, die in Islands Fußballkreisen gut vernetzt sind, teilen diese Ansicht. Sie beschreiben Alfreð als "grundsoliden", "bodenständigen Menschen" und äußerst respektierten, aber "unauffälligen" Spieler. "Er hat nie in einer der Ligen gespielt, die die Isländer regelmäßig im Fernsehen sehen", sagte mir einer von ihnen, der Sportjournalist Benedikt Bóas Hinriksson. "Aber ich erinnere mich an Fragerunden mit den Nationalspielern vor den großen Wettbewerben, bei denen sie gefragt wurden, wen sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Sie nannten Alfreð und fügten hinzu, dass er sie von dort wegbringen würde."

Wir verfolgen, wie sich isländische Spieler im Ausland schlagen. Die Fußballmedien schreiben darüber, wie es unseren Spielern im Ausland ergangen ist, wie viele Minuten sie im letzten Spiel gespielt haben, welche Ergebnisse sie erzielt haben und ob sie an einem Tor beteiligt waren. Und wenn sie ein Tor schießen, wird das in den Fernsehnachrichten gezeigt.

Die englische Premier League ist die Liga, die wir verfolgen, dann folgen Spanien und Italien. Dort glänzen unsere Stars. Lange Zeit war Alfreð sogar ein Stürmer zweiter Wahl in der Nationalmannschaft. Alfreð ist kein typischer isländischer Spieler, technisch versiert und mit einem guten Fußballverstand ausgestattet, während unsere Spieler traditionell wuchtig und körperbetont sind und unser Spielstil in der Regel auf Körperlichkeit aufbaut.

Der zweite Held gegen Argentinien

Dennoch sollte er einen großen Platz in unserem Vermächtnis einnehmen, denn er erzielte den Ausgleichstreffer gegen Argentinien in unserem Eröffnungsspiel bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. In diesem Wettbewerb war Alfreð unser Hauptstürmer. Wie ironisch es auch sein mag - ich habe mich nicht daran erinnert, dass er dieses Tor geschossen hat, bis ich für diesen Artikel eine kleine Recherche durchgeführt habe.

Im aktuellen isländischen Kader ist er die Nummer 3, wenn man die Spieler nach Länderspielen sortiert (63), und bei der Niederlage gegen Bosnien am vergangenen Freitag war Alfreð die Nummer 2. Und es spricht für sich, dass er in einer ansonsten kopflosen Leistung der Mannschaft ein Lob verdient hat, weil er sich bemüht und kluge Entscheidungen getroffen hat, wenn er den Ball bekam.

Es ist schwer, Alfreðs Zukunft vorherzusagen. Meiner Meinung nach hat er kluge Entscheidungen getroffen, um seine Zukunft nach dem Ende seiner Karriere zu sichern. Möglicherweise hätte er sich im letzten Sommer erhobenen Hauptes zur Ruhe setzen können, anstatt nach Lyngby zu gehen. Nach einer Verletzung im Herbst glänzte er in den letzten Spielen für Lyngby vor der Länderspielpause und erinnerte alle daran, welch guter Fußballer er ist.

Einer meiner Freunde sagte mir, er glaube, dass die Geschichte Alfreð gut beurteilen wird. Er hat sich noch nicht so gut vermarktet wie sein Teamkollege Rúrik Gíslason, der zum Instagram-Phänomen wurde, als er im Spiel gegen Argentinien nur eingewechselt wurde. Aber es wird wahrscheinlich eine Zeit kommen, in der Alfreð von den Fernsehstudios gesucht wird, um noch einmal zu erzählen, wie er die Isländer mit seinem Tor gegen Argentinien glücklich gemacht hat. Aber im Moment scheint er sich darauf zu konzentrieren, seinen Fußball zu genießen.