FC Augsburg

17:27 Uhr

Worauf es für Weinzierl und den FCA im Abstiegskampf ankommt

Plus Nach dem schwachen Start in die Rückrunde muss Markus Weinzierl die richtigen Schlüsse ziehen. Welche Faktoren für den Trainer des FC Augsburg im Abstiegskampf bedeutend sind.

Von Johannes Graf

Ob seine Mannschaft gewinnt oder verliert, ob sie eine gute oder schlechte Phase hat, das lässt sich Markus Weinzierl selten anmerken. Während eines Spiels reagiert er emotional, ist lautstark, gibt Anweisungen, nach Schlusspfiff verfällt er wieder in seinen ruhigen sachlichen Ton. So auch am Mittwochmittag, als er Medienvertretern einmal mehr erklären soll, warum der FC Augsburg in dieser Bundesligaspielzeit den eigenen Erwartungen so weit hinterherhinkt und sich über das übliche Maß hinaus Sorgen um den Ligaverbleib machen muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen