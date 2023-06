FC Augsburg

Zwei Zuschauer und zwei Verlierer auf FCA-Seite bei der U21-EM

Plus Aktuell findet die U21-EM in Georgien und Rumänien statt. So liefen die ersten Spiele für die FC-Augsburg-Spieler Maximilian Bauer und Arne Engels.

Von Johannes Graf

Den Start in die Europameisterschaft hatte sich Maximilian Bauer mit Sicherheit anders gewünscht. Erstmals nimmt der Abwehrspieler des FC Augsburg an einem größeren Turnier teil. Doch statt mit der deutschen U21-Nationalmannschaft die erste Partie bei der EM in Georgien und Rumänien zu gewinnen, musste der 23-Jährige als Ersatzspieler mitansehen, wie seine Mitspieler gegen Israel reihenweise beste Möglichkeiten ausließen. Nicht einmal per Elfmeter wollte gegen den vermeintlich leichtesten Gegner in der Gruppe der Siegtreffer glücken.

Die EM findet in Georgien und Rumänien statt

Bereits nach drei Minuten scheiterte Angreifer Youssoufa Moukoko, zehn Minuten vor dem Ende versagten Jessic Ngankam die Nerven am Punkt. So sprang für die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio Di Salvo trotz 45 minütiger Überzahl lediglich ein 1:1 (1:1)-Unentschieden heraus.

