1:2 in Heidenheim: Blutleerer FCA rutscht tiefer in die Krise

Gut sei die Trainingswoche gewesen. „Geil“ sogar, wie es Sandro Wagner am Donnerstag verkündet hatte. Weil die Intensität hoch gewesen sei. Weil der Lerneffekt groß gewesen sei. Aus dem 1:4 gegen den FSV Mainz 05 vom vergangenen Samstag.
Es war eine Leistung, die Fragen an der Bundesligatauglichkeit einer Mannschaft aufwerfen kann. Die Kritik nach dem Samstag war groß. Ebenso allerdings die Hoffnung, dass in Heidenheim eine Reaktion folgt. Ein Besinnen auf die Grundlagen des Fußballs, die den FC Augsburg in seiner Bundesliga-Geschichte immer ausgezeichnet haben: Leidenschaft, Zweikampfstärke, Wille. All das wollten die Augsburger in Heidenheim zeigen. Was rauskam, wirft aber noch mehr Fragen auf für die Zukunft. Die 1:2-Niederlage war eine Fortsetzung der schwachen Leistung gegen Mainz. So hatten sich die Augsburger Verantwortlichen die Anfangszeit ihres neuen Trainers Sandro Wagner nicht vorgestellt.
FC Augsburg befindet sich nach fünf Spieltagen im Abwärtsstrudel
Fünf Spieltage sind absolviert, der FCA befindet sich im Abwärtsstrudel. Dem Auftakterfolg in Freiburg ließen die Augsburger keinen weiteren Zähler mehr folgen. Weil die Leistung von Woche zu Woche schwächer wurde. Von der Anfangseuphorie rund um Wagner ist nicht mehr viel übrig.
Einen fußballerischen Leckerbissen hatte wohl keiner der 15.000 Fans am Samstag erwartet. Alleine ein Blick auf die Tabelle ließ die Aussichten auf hochklassigen Fußball schrumpfen. Beide Teams taten viel dafür, genau diese Erwartungen zu erfüllen. Es war eine Partie, die Bundesliga-Ansprüchen kaum genügte. Viele technische Unsauberheiten, viele Fehlpässe, kaum Torchancen – es war eine Herausforderung für die Fans, dem Gesehenen mit Konzentration und Leidenschaft zu folgen. Dennoch hätten die Gastgeber bereits zur Pause deutlich führen müssen. Doch Arijon Ibrahimovic (16.) und Sirlord Conteh (28.) schafften es, aus wenigen Metern freistehend den Ball weit über das Tor zu schießen. Sonst wären die Gäste bereits zur Pause in größter Not gewesen.
Sandro Wagners Elf wirkte gehemmt und ideenlos
Wagner hatte seine Startelf auf vier Positionen verändert. Für den verletzten Jeffrey Gouweleeuw rückte Keven Schlotterbeck ins Zentrum der Defensive. Samuel Essende verdrängte in der Offensive Mert Kömür. Zudem rückten Kristijan Jakic und Robin Fellhauer in die Anfangself. Elvis Rexhbecaj und Elias Saad blieben zunächst draußen.
Von Beginn an wirkten die Gäste gehemmt. Sie fanden kaum in die Zweikämpfe, die Angriffe waren ideenlos. Und defensiv stolperten sie immer wieder gegen limitierte Heidenheimer in Verlegenheiten. Immerhin gingen sie mit einem 0:0 in die Pause. Das aber änderte sich in Minute 47, als Mikkel Kaufmann die Führung für die Gastgeber gelang. Er war schneller am Ball als Schlotterbeck. Nach einem ähnlichen Muster fiel das zweite Heidenheimer Tor. Wieder ein schneller Angriff über rechts, diesmal stand Conteh frei und traf (54.).
Anschlusstreffer von Phillip Tietz zum 1:2 kommt zu spät
Wagner reagierte kurze Zeit später mit einem Dreifachwechsel. Der erneut schwache Zesiger wurde von Eigengewächs Noahkai Banks ersetzt. Dem 18-Jährigen hatte Wagner offenbar einen Startelfeinsatz noch nicht zugetraut. Zudem kamen Dimitrios Giannoulis und Mert Kömür in die Partie.
In der 60. Minute hatten die Gäste ihren ersten Abschluss aufs Tor. Heidenheims Torwart Diant Ramaj rettete gegen Fabian Rieder. Immerhin Phillip Tietz traf noch in der neunten Minute der Nachspielzeit zum 1:2 für an diesem Tag weitgehend blutleere Gäste. Der Druck auf Wagner und die Verantwortlichen jedenfalls nimmt weiter zu.
Jede Zeile des Kommentars von Norbert Huebner ist richtig. Mein Vorschlag wäre: Sandro Wagner entlassen und Jess Thorup zurückholen! Das dürfte aber f!inanziell schwer darstellbar sein. Wagners TV-Auasage vom Samstag: "Wir haben in der Woche intensiv gearbeitet und dazugelernt". Frage: Wer hat denn dazu gelernt? Wagner oder die Mannschaft oder Beide? Nach der Pleite von Heidenheim wohl weder die eine noch die andere Seite.
Thorup hat in seinen letzten 5 Bundesligaspielen nur 1 Punkt geholt, bei 4 Niederlagen gegen teilweise schwache Gegner…
Nur mal so als Erinnerung, der FCA hatte die letzten 4 Spiele der letzten Saison alle verloren. Teilweise genauso schlecht gespielt wie jetzt. Saisonübergreifend haben sie in den letzten 10 Bundesligaspielen nur 4 Punkte geholt! 1 Punkt unter Thorup 3 Punkte unter Wagner beide 5 Spiele. Das Problem liegt ganz woanders, nicht immer beim Trainer.
Allen die den Zeiten unter Thorup hintertrauern sei in Erinnerung gerufen, dass die Mannschaft im Prinzip seit März kein einziges überzeugendes Spiel mehr zustande gebracht hat. Die vier letzten Partien der vergangenen Saison wurden sang- und klanglos verloren. Das Problem liegt daher meiner Meinung nach eher nicht am Trainer.
Kein Tempo im Angriffsspiel--- Keine Zweikampfstärke--- Keine Ballsicherheit--- Keine Leidenschaft, Kampf und Einsatz--- Keine erkennbare taktische Ausrichtung--- Keine Torgefahr--- KEIN TEAMGEIST = KEINE MANNSCHAFT
"Sandros Nagelprobe", nach dem Mainz-Debakel. Die Ansage vorab: "eine coole inhaltliche Woche gehabt", die Reaktion auf dem Platz, Keine ! Der FCA fand in der 1. Halbzeit nicht statt, was wir da zusammen kicken, uferlos, mit BL-Fußball hat das nix zu tun. Man kann froh sein dass man nicht im Rückstand liegt. Gebolze ins Nirvana. Eine Fehlerkette unserer IV und man liegt zurück. Zesiger setzt dann noch einen drauf. 58 Min. hat's gedauert bis zur ersten Chance. Weiterhin spielerisches Armenhaus, in die Box nur zwei nennenswerte Aktionen. Eine grauenhafte Passeffizienz. Der Anschlusstreffer Kosmetik mehr nicht. Zesiger/Wolf dürfen weiter stümpern, Rex Einwechslung anstatt Saad ? Wie schaut die Lösung aus, der Kader gibt mehr her.
Die 1000 Zeilen, die man für einen Kommentar hier nutzen kann, reichen bei der aktuellen Mängelliste bei weitem nicht mehr aus, daher nur in Kurzform: In erster Linie ist der Kader unausgewogen und qualitativ im Sommer keinen Deut besser geworden, im Gegenteil, überragende Spieler der letzten Saison, Claude-Maurice, Matsima und auch Dahmen haben sich zurückentwickelt. Der Hype um Sandro Wagner hat offensichtlich dem Team mehr geschadet als genutzt. Die ruhige, unaufgeregte Art des international versierten Jess Thorup passte eindeutig besser zur Mannschaft und unserem FCA insgesamt. Den ebenfalls renommierten Netzwerker Jurendic aufs Abstellgleis zu befördern ein Unding. Die Quittung für Herrn Ströll und Herrn Krapf, sie sich offensichtlich von der medialen Aura des Hr. Wagner blenden ließen und sich besser von rein sportlichen Entscheidungen raushalten sollten, ist nun schon nach fünf Spieltagen, knallhart präsentiert. Die Bundesliga verzeiht keine Fehler. Nobby Stimme der Rosenau
Immerhin eine Steigerung zur letzen Saison. Da haben sie 0:4 verloren.
Unterirdisches Leistung des FCA. Auch vom Trainer . Einen Zesinger nach den Leistungen in den letzten Spielen aufzustellen ist schon voll daneben. So geht es in Richtung Abstieg. Sehr bedenklich.
Selbst bei diesem miesen Saisomstart gibt es keinen Grund, dem seelenlosen Fussball unter Thorup nachzutrauern. Warten wir noch zwei, drei Spieltage ab, ob eine Spielidee erkennbar wird, ob diese dann mit diesem Kader erfolgreich umsetzbar ist, ob dieser Kader in Grundsätzlichkeit und Zusammensetzung den Ansprüchen (auf dem Platz nicht nur in den Worten der Verantwortlichen) genügt. Sollte das Projekt "mit etwas Glamour weg vom Graue-Maus-Image" scheitern, dann scheitert nicht nur der dann überforderte Trainer sondern insbesondere auch den geistige Vater des Projekts Michael Ströll. Er und der absegnende Präsident müssen dann mit gleicher Konsequenz ihr Wirken und ggfs. Versagen hinterfragen. Derzeit sollten wir, was grundsätzliche Fragen betrifft, den Ball noch flach halten.
Es heißt ja, dass man zu Beginn der Saison ca. 5 Spiele benötigt, um den Kader auf das nötige Niveau für den Rest der Spielzeit gebracht hat. Vielleicht hat S.W noch seine letzte Ligatrainerstelle" im Kopf.......
Verein und Trainer sollten schnellsten die Konsequenzen aus der Erkenntnis ziehen, dass der Trainer die nötige Qualifikation bei weitem noch nicht erreicht hat und der Verein einem Irrtum aufgesessen ist und einem "Sprücheklopfer" zu viel Vertrauen geschenkt hat.
War nicht erst noch vor wenigen Wochen von einem auch in der Breite hervorragenden Kader die Rede? Warum versagt beispielsweise der unter Thorup so starke Zesiger nun plötzlich regelmäßig? Ich bin überzeugt, dass das schwache Auftreten der Mannschaft nicht am Kader liegt, denn der von Heidenheim ist sicher nicht besser als der des FCA. Was sagen eigentlich Herr Ströll und der Präsident zu dieser Entwicklung?
Dafür gibt es jetzt eine geile Trainingswoche, und unser Trainer darf weiter dazu lernen. Aber Spaß bei Seite. Für mich ist das eine beängstigende Entwicklung. Und mir fehlt momentan jede Fantasie, wie die Mannschaft den Turnaround schaffen will. Hoffe das man mit wichtigen Entscheidungen nicht zu lange wartet.
Bei diesem Mannschaftsgefüge und Spielweise steigt der FCA mit und ohne Sandro Wagner ab.
Unser neuer Trainer hat sicher auch aus diesem Spiel wieder "viel gelernt", was er dann beim "nächsten Schritt" in seiner sicher noch glanzvollen Trainerkarriere nutzen kann. Fraglich ist nur, ob der FCA noch irgendwann etwas von diesen Erkenntnissen hat.
Wagner hin, Wagner her. Der wird sich nun in den Hintern beißen, daß er nicht nach Hoffenheim oder sonstwo hin gegangen ist. Denn die Zusammstellung unseres Kaders ist eigentlich katastrophal. Wo sind die Neuzugänge, die uns weiter bringen sollen und den Stehgeigern endlich mal den Marsch blasen. Aber wie wir alle wissen, ist der Trainer das schwächste Glied.... Ein Jugendspiel anzuschauen macht mehr Spaß als die Unzulänglichkeiten dieser Möchtegernprofis zu ertragen. Es war Grottenschlecht von ALLEN - vielleicht sogar das Schlechteste was ich in den letzten 20 Jahren vom FCA gesehen habe. Es ist jetzt schon Alarmstufe ROT.
Herr Ströll bekommt jetzt die Quittung für seine Entscheidung, einen unerfahrenen Bundesligatrainer zu verpflichten und einen erfahrenen Trainer zu entlassen. Ihm ging es um mehr Medienpräsenz, dem Fan geht es aber um Punkte. Was derzeit geboten wird, das hat nichts mehr mit Bundesligatauglichkeit des FCA zu tun.
Das habe ich schon vom ersten Tag an nicht gewußt, aber irgendwie befürchtet. Aber: frei nach Józef Wybicki: Noch ist Polen nicht verloren... .
