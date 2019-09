17:25 Uhr

2:3-Niederlage bei Werder Bremen - der FCA geht in Unterzahl in die Knie

Der FC Augsburg zeigt bei der 2:3-Niederlage in Bremen Kampfgeist, aber vor allem in der ersten Hälfte große Schwächen. So bleibt der FCA weiter ohne Sieg.

Von Robert Götz

Der FC Augsburg geht mit einem Negativ-Erlebnis in die Länderspielpause. Am dritten Spieltag unterlagen die Gäste bei Werder Bremen nach einem wilden Hin und Her trotz einer tolle Moral mit 2:3 (1:2). Die Bremer feierten den Ersten Saisonsieg, der neu formierte FCA muss sich mit nur einem Punkt in der punktspielfreien Zeit als Tabellen-16 erst einmal sortieren.

Umbruch bringt Unsicherheit: FC Augsburg verliert 2:3 gegen Werder Bremen

Ein Beweis für den großen Umbruch mit zwölf Neuzugängen: FCA-Trainer Martin Schmidt hatte im vierten Pflichtspiel seine Viererkette zum vierten Mal umgestellt. Felix Uduhokai, der erst während der Woche vom VfL Wolfsburg ausgeliehen worden war, rückte in die Innenverteidigung, Rani Khedira beorderte Schmidt für Gruezo in das defensive Mittelfeld. Zudem begann Marco Richter für André Hahn. „Es ist der Linksfuß, der uns gefehlt hat. Er ist schnell und steht voll im Training, deshalb war es klar, das er sofort spielt“, begründete Schmidt die ICE-Beförderung des 21-jährigen Uduokhai.

Die gewünschte Sicherheit brachte aber die Umstellung nicht ins FCA-Spiel. Ganz im Gegenteil. Schon nach sechs Minuten lag der FCA zurück, obwohl er selbstbewusst begonnen hatte. Mit einem weiten Pass hatte Niklas Füllkrug die bis über die Mittellinie aufgerückte FCA-Abwehr überspielt und Yuya Osako schloss den Alleingang souverän zum 1:0 für Werder ab.

Schon vor der Partie hatte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter beim Sky um Geduld gebeten: „Die Abstimmung geht nicht von heute auf morgen.“ Das war beim 0:1 nicht zu übersehen.

Doch der FCA schüttelte sich einmal und schlug zurück. Stephan Lichtsteiner flankte gefühlvoll und Ruben Vargas köpfte wundervoll zum 1:1 (12.) ein. Den nur 1,74 Meter großen Schweizer hatte die Werder-Abwehr vollkommen übersehen und allein gelassen. Es war der Auftakt zu einer spektakulären Partie mit großem Unterhaltungswert, aber auch mit vielen Fehlern auf beiden Seiten

Starke Leistung: Gleich zweimal hat Ruben Vargas für den FCA gegen Werder Bremen getroffen. Bild: Carmen Jaspersen, dpa

Denn nur neun Minuten später lag der FCA wieder im Rückstand. Und wieder war die aufgerückte Viererkette mit einem weitem Pass ausgespielt.der US-Amerikaner Josuha Sargent verarbeitete den Ball dann artistisch zum 2:1 (21.).

Die FCA-Spieler protestierten heftig, denn aus ihrer Sicht hatte sich vor dem entscheidenden Pass der Bremer Neuzugang Michael Lang (Gladbach) mit dem Ball ins Aus gedribbelt. Doch der Linienrichter behielt die Fahne unten, darum ließ Schiedsrichter Sören Storks weiterspielen und auch der Videoschiedsrichter, der auch eine mutmaßliche Abseitsstellung überprüfte, beanstandete den Treffer nicht.

So haderte der FC Augsburg gegen Werder Bremen mit dem Schiedsrichter

Der erneute Rückstand wirkte wie ein Magenschwinger. Der FCA schien einem Debakel entgegenzutaumeln. Den mitgereisten FCA-Anhängern wurde Angst und Bange. Zumal der FCA ab der 34. Minuten ohne Routinier Stephan Lichtsteiner auskommen musste. Nach einem unglücklichen Kontakt mit Niklas Füllkrug sah er die gelb-rote Karte. Eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Storks, denn schon die erste gelbe Karte von Lichtsteiner bei einem Gerangel um einen Einwurf war umstritten. Mit viel Glück retteten sich die zehn Augsburger in die Pause. Dort reagierte Schmidt. Er brachte Marek Suchy für den enttäuschenden Michael Gregoritsch und verordnete seinem Team eine kompaktere Spielweise.

Nach einer gelbroten Karte für Stephan Lichtsteiner muss der FCA schon ab der 35. Minute zu zehnt gegen Werder Bremen bestehen. Bild: Ulrich Wagner (Archiv)

Und seine Spieler wehrten sich nach Kräften. In der 47. Minute gelang ein schulbuchmäßiger Konter über Florian Niederlechner, den wiederum Vargas zum 2:2 (47.) abschloss. Werder war konsterniert und hatten mit den zehn aufmüpfigen Augsburgern auf einmal Probleme. Die zwei FCA-Viererketten vor dem Strafraum standen auf einmal besser, aber eben nicht fehlerlos.

In der 67. Minute verliert Ran Khedira seinen Gegenspieler Osak im 16er aus den Augen und der Japaner erzielte volley das 3:2. Es sollte die Entscheidung sein, auch wenn die Augsburger in Unterzahl Moral bewiesen und die Bremer bis zum Schlusspfiff zittern ließen. Auch weil Niederlechner in der 82. Minute nur den Pfosten trifft. Ein wilder Ritt endet für den FCA ohne Happy-End.

Themen Folgen