DFB-Pokal: FCA mit guten Chancen auf das Achtelfinale

Am Sonntag ist die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost worden. Losfee und Schiedsrichterlegende Dr. Felix Brych zeigte sich gnädig gegenüber dem FC Augsburg: Ende Oktober geht es für den FCA gegen den Zweitligisten VfL Bochum.
FC Augsburg
