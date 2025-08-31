Icon Menü
2. Runde DFB-Pokal: FC Augsburg mit guten Chancen auf das DFB-Pokal-Achtelfinale

FC Augsburg

DFB-Pokal: FCA mit guten Chancen auf das Achtelfinale

Die zweite Runde des DFB-Pokals ist ausgelost. Für den FCA geht es gegen einen Zweitligisten, die Tür zum Achtelfinale steht einen guten Spalt offen. Die neue Runde bringt aber auch einige Toppartien.
Von Julia Mondry
    • |
    • |
    • |
    Die zweite Runde des DFB-Pokals ist ausgelost. Für den FCA geht es ins Ruhrgebiet.
    Die zweite Runde des DFB-Pokals ist ausgelost. Für den FCA geht es ins Ruhrgebiet. Foto: Tom Weller, dpa (Archivbild)

    Am Sonntag ist die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost worden. Losfee und Schiedsrichterlegende Dr. Felix Brych zeigte sich gnädig gegenüber dem FC Augsburg: Ende Oktober geht es für den FCA gegen den Zweitligisten VfL Bochum.

