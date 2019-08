vor 46 Min.

Alfred Finnbogason bleibt beim FC Augsburg

Der Isländer Alfred Finnbogason verlängert seinen Vertrag mit dem FC Augsburg – und spricht von der "besten Zeit in meiner fußballerischen Laufbahn".

Alfred Finnbogason bleibt dem FC Augsburg erhalten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte der Isländer seinen Vertrag bis Mitte 2022.

"Ich bin seit mehr als drei Jahren beim FCA und erlebe trotz einiger Verletzungen die beste Zeit in meiner fußballerischen Laufbahn. Meine beiden Kinder sind in Augsburg geboren und ich fühle mich in diesem Umfeld einfach unheimlich wohl. Daher freue ich mich, diesen Weg mit dem FCA weiter gehen zu können", begründete Finnbogason seinen Entschluss.

Alfred Finnbogason mit "beeindruckender Torquote"

Auch Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, zeigte sich erfreut über die Personalie: "Es ist ein super Zeichen, dass Alfred Finnbogason von unserem Weg überzeugt ist und er seine Zukunft beim FCA sieht. Seine Torquote ist beeindruckend und wird uns in Zukunft sicher helfen, unsere Ziele zu erreichen." Außerdem fügte Reuter hinzu: "Es ist schön, dass wir durch die Vertragsverlängerung mit Alfred Finnbogason nun ohne auslaufende Verträge in die neue Saison gehen können. Das richtet den Fokus auf das Wesentliche."

Alfred Finnbogason spielt seit 2016 als Stürmer für den FC Augsburg. Der 30-Jährige trug bisher in 67 Bundesliga-Spielen das Trikot des FCA, schoss 32 Treffer und gab 9 Vorlagen.

Finnbogason holte schon mehrere Titel

Außerdem läuft Finnbogason für den Nationalmannschaft von Island auf. Für seine Landsmänner schoss er in 54 Spielen 15 Tore. Der 1,84-Meter-Mann war zudem unter anderem Griechischer Meister mit Olympiakos Piräus, Belgischer Pokalsieger mit KSC Lokeren und Isländischer Meister und Pokalsieger mit Breidablik Kópavogur. (AZ)

